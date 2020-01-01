Süper Lig

Süper Lig'de derbi maçları ne zaman?

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Ozan Tufan Omer Bayram Galatasaray Fenerbahce 09/28/19
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Yeni sezonun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun derbi tarihleri de belli oldu. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak. 

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    Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

    Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

    Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak. 

    Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

    Süper Lig'de yeni sezonun derbi haftaları şöyle:

    1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

    3. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

    6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

    10. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

    15. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

    19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

    İkinci devre

    22. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

    24. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

    27. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

    Haberin devamı aşağıda

    31. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

    36. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

    40. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

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