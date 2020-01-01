Süper Lig'de derbi maçları ne zaman?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.
Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.
Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.
Süper Lig'de yeni sezonun derbi haftaları şöyle:
1. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
3. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
15. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
İkinci devre
22. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
24. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
27. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
31. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
36. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
40. hafta: Galatasaray - Beşiktaş