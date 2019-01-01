Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?
Spor Toto Süper Lig 'de kritik bir viraja girilirken 27. hafta maçları 1 hafta ertelendi . Milli aradan kaynaklanan 2 haftalık aranın ardından Avrupa'da 30 Mart'te ligler başlarken Süper Lig'de ise 27. hafta maçları önümüzdeki hafta başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kasım ayında yapığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimler nedeniyle, o hafta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.
Sezon başında bu hafta oynanması planlanan maçlar ise devre arası takviminin bir hafta öne çekilmesiyle önceden oynanmıştı.
Süper Lig'de 27. haftada oynanacak maçların tarihleri ve saati şöyle;
5 Nisan 2019 Cuma
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor
6 Nisan 2019 Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor
7 Nisan 2019 Pazar
13.30 Kasımpaşa-BB.Erzurumspor
16.00 Göztepe-Akhisar Belediyespor
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
8 Nisan 2019 Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş