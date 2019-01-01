Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?

'de kritik bir viraja girilirken 27. hafta maçları 1 hafta ertelendi . Milli aradan kaynaklanan 2 haftalık aranın ardından Avrupa'da 30 Mart'te ligler başlarken Süper Lig'de ise 27. hafta maçları önümüzdeki hafta başlayacak.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kasım ayında yapığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimler nedeniyle, o hafta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig, , TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

Sezon başında bu hafta oynanması planlanan maçlar ise devre arası takviminin bir hafta öne çekilmesiyle önceden oynanmıştı.

Süper Lig'de 27. haftada oynanacak maçların tarihleri ve saati şöyle;

5 Nisan 2019 Cuma

20.30 -

6 Nisan 2019 Cumartesi

16.00 Demir Grup -İstikbal Mobilya

16.00 Aytemiz -

19.00 -Evkur

7 Nisan 2019 Pazar

13.30 -BB.Erzurumspor

16.00 -

16.00 MKE Ankaragücü-

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19.00 Medipol -Atiker

8 Nisan 2019 Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş