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Süper Lig

Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?

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Spor Toto Süper Lig 'de kritik bir viraja girilirken 27. hafta maçları 1 hafta ertelendi . Milli aradan kaynaklanan 2 haftalık aranın ardından Avrupa'da 30 Mart'te ligler başlarken Süper Lig'de ise 27. hafta maçları önümüzdeki hafta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kasım ayında yapığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimler nedeniyle, o hafta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

Sezon başında bu hafta oynanması planlanan maçlar ise devre arası takviminin bir hafta öne çekilmesiyle önceden oynanmıştı.

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Süper Lig'de 27. haftada oynanacak maçların tarihleri ve saati şöyle;

5 Nisan 2019 Cuma

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

6 Nisan 2019 Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor

7 Nisan 2019 Pazar

13.30 Kasımpaşa-BB.Erzurumspor

16.00 Göztepe-Akhisar Belediyespor

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

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19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor

8 Nisan 2019 Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

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