Süper Lig'de bir hakemin testi pozitif çıktı
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada bir üst klasman hakeminde yapılan testin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
TFF açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TFF Sağlık Kurulu"