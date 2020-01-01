Süper Lig'de bir hakemin testi pozitif çıktı

TFF, bir hakemde pozitif test sonucuna rastlandığını ve karantina altına alındığını duyurdu.

Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada bir üst klasman hakeminde yapılan testin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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