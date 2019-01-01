Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2019-20 sezonu heyecanı sürüyor. Peki Süper Lig'de devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor?

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu, 16 Ağustos 2019'da oynanan - karşılaşmasıyla başladı.

Transfer yasağı bulunan Ankaragücü dışındaki 17 takım, 2 Eylül tarihine kadar süren yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba harcadı.

Takımlar bu süreçte bazı oyuncularından beklediği verimi alamazken bazı futbolculardan sakatlıklar sebebiyle faydalanamadı ve gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısı, 29 Aralık 2019 günü oynanacak Çaykur Rizespor - karşılaşmasıyla tamamlanacak.

"Ara transfer dönemi" olarak bilinen 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlanacak.

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Ligde ikinci yarı maçları ise 17, 18, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Oyuncu tescili

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF’ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.