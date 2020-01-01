Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de dokuzuncu haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak görülen Beşiktaş - Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek. Tarık Ongun ve Kerem Ersoy, Ümit Öztürk'ün yarımcıları olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
21 Kasım Cumartesi:
13.30 | Fatih Karagümrük-Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 | Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 | Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 | Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 | Hatayspor-Rizespor: Halis Özkahya
16.00 | Göztepe-Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 | Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 | Trabzonspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 | Antalyaspor-Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 | Galatasaray-Kayserispor: Turgut Doman