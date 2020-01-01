Süper Lig

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Goal
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Umit Ozturk
AA
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de dokuzuncu haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak görülen Beşiktaş - Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek. Tarık Ongun ve Kerem Ersoy, Ümit Öztürk'ün yarımcıları olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

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    21 Kasım Cumartesi:

    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    13.30 |  Fatih Karagümrük-Sivasspor: Hüseyin Göçek

    16.00 |  Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    16.00  | Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan 

    19.00 |  Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

    22 Kasım Pazar:

    13.30 | Hatayspor-Rizespor: Halis Özkahya 

    16.00 | Göztepe-Ankaragücü: Fırat Aydınus 

    16.00 | Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol 

    19.00 | Trabzonspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar 

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 | Antalyaspor-Alanyaspor: Özgür Yankaya 

    23 Kasım Pazartesi:

    19.30 | Galatasaray-Kayserispor: Turgut Doman 

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