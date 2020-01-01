Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de dokuzuncu haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak görülen Beşiktaş - maçını Ümit Öztürk yönetecek. Tarık Ongun ve Kerem Ersoy, Ümit Öztürk'ün yarımcıları olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

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21 Kasım Cumartesi:

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

13.30 | Fatih Karagümrük- : Hüseyin Göçek

16.00 | - : Halil Umut Meler

16.00 | -Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 | Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 | -Rizespor: Halis Özkahya

16.00 | -Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 | - : Yasin Kol

19.00 | - : Erkan Özdamar

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19.00 | - : Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 | - : Turgut Doman