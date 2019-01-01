Süper Lig

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Sivasspor maçına Ali Palabıyık atandı.

Futbolda Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

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19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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