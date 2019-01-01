Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Sivasspor maçına Ali Palabıyık atandı.

Futbolda Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 -Demir Grup : Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi:

15.00 - : Abdulkadir Bitigen

17.30 -Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol - : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya - : Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz -Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

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19.00 Yukatel - : Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding -BtcTurk : Mustafa Öğretmenoğlu