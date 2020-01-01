Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma

20:00 | Gaziantep FK - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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7 Kasım Cumartesi

13:30 | - : Serkan Tokat

16:00 | - : Cüneyt Çakır

16:00 | - : Ali Palabıyık

19:00 | - : Halis Özkahya

8 Kasım Pazar

13:30 | - : Mete Kalkavan

13:30 | Ankaragücü - Karagümrük: Suat Arslanboğa

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16:00 | - : Volkan Bayarslan

16:00 | - : Mustafa Öğretmenoğlu

19:00 | - :Abulkadir Bitigen