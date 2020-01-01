Süper Lig

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Goal
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Halis Ozkahya
AA
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma

20:00 | Gaziantep FK - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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    7 Kasım Cumartesi

    13:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat

    16:00 | BB Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

    16:00 | Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

    19:00 | Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya

    8 Kasım Pazar

    13:30 | Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan

    13:30 | Ankaragücü - Karagümrük: Suat Arslanboğa

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    16:00 | Kayserispor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

    16:00 | Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

    19:00 | Sivasspor - Galatasaray:Abulkadir Bitigen

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