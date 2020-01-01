Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
6 Kasım Cuma
20:00 | Gaziantep FK - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım Cumartesi
13:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat
16:00 | BB Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
16:00 | Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
19:00 | Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya
8 Kasım Pazar
13:30 | Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan
13:30 | Ankaragücü - Karagümrük: Suat Arslanboğa
16:00 | Kayserispor - Hatayspor: Volkan Bayarslan
16:00 | Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19:00 | Sivasspor - Galatasaray:Abulkadir Bitigen