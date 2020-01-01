Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Göztepe - Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Galatasaray - Alanyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte haftanın programı ve maçların hakemleri:
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
18 Ekim Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge