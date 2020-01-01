Süper Lig

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

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Bahattin Simsek 2020
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Haftanın merakla beklenen karşılaşması Trabzonspor - Başakşehir'i Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. 

Göztepe - Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Galatasaray - Alanyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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    İşte haftanın programı ve maçların hakemleri:

    17 Ekim Cumartesi:

    13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

    16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

    19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

    18 Ekim Pazar:

    13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler

    16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

    19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

    Haberin devamı aşağıda

    19 Ekim Pazartesi:

    20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge

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