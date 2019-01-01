Süper Lig'de 5. haftanın en iyi 11'i

Opta verileriyle hazırlanan Süper Lig haftanın 11'inde beşinci edisyon çıktı.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda beşinci hafta maçları tamamlandı.

Dört büyükler arasında haftayı 3 puanla kapatan tek takım oldu. Beşiktaş, karşısında 1 puanı 84. dakikada gelen golle alırken, , 'dan 89. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu, ise uzatmalarda yediği golle 'a boyun eğdi.

Haftaya damgasını vuran takım ise 'u 3-0 yenen oldu.

İşte Opta verileriyle hazırlanan kadroya giren oyuncular ve öne çıkan istatistikleri:

Kalede ’ye neredeyse tek başına direnen İttifak Holding kalecisi Serkan Kırıntılı var. İzmir ekibinin ambargo aldığı kalesinde 8 kurtarış yapıp penaltıdan bir gol yiyen Serkan, 1-0’lık maçta farkın açılmasını engelledi.

Sağ bekte oyuncusu Ahmet Oğuz var. karşısında 20 ikili mücadele kazanan 26 yaşındaki oyuncu bu alanda ligin en iyisi oldu.

Stoper ikilisinden biri Kasımpaşa’dan Syan Ben Youssef. Antalyaspor’u 3-0 yendikleri maçta savunmada iyi bir performans ortaya koyan Ben Youssef özellikle hava toplarında etkiliydi.

Stoperdeki diğer isim Papy Djilobodji. 30 yaşındaki oyuncu, ’in Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 devirdiği maçta savunma görevlerini başarıyla yerine getirirken bir de asist yaptı.

Sol bekte Sivasspor’u Trabzonspor karşısında 90+6’da 2-1’lik galibiyete taşıyan Uğur Çiftçi var. 27 yaşındaki oyuncu, ayrıca, 11 ikili mücadeleden galip çıktı.

Sağ içte Galatasaray karşısında attığı golle BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 1 puan kazandıran Guilherme var. 28 yaşındaki oyuncu yüzde 87’lik bir pas isabet oranıyla oynadı ve 4 tane şut pası verdi.

Orta alanda Soner Aydoğdu var. 28 yaşındaki futbolcu Göztepe’nin İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta eksiksiz bir orta saha performansı gösterdi.

Sol içte kendine yer bulan isim Haris Hajradinovic. Bosna-Hersekli oyuncu Kasımpaşa’nın Antalyaspor’u 3-0’la geçtiği maçta bir asist yaptı, 6 şut pası vererek takım arkadaşlarına birçok pozisyon hazırladı.

Forvet arkasında Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse var. Ankaragücü’nü 2-1 yendikleri maçta etkili bir futbol oynayan Kruse, takımın galibiyet golünde asisti yapan isimdi.

Forvet ikilisinden biri Mame Thiam. Kasımpaşa’nın ‘Yeni Diagne’si olarak lanse edilen 26 yaşındaki Senegalli, Antalyaspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaparak tüm gollerin altına imzasını atmış oldu.

Kadronun son üyesi Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi. Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü’nü mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladığı maçta takımının galibiyet golünü atan Muriqi, ilk golde de asisti yapan isimdi. Kosovalı futbolcu bu performansıyla haftanın oyuncusu oldu.