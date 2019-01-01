Süper Lig

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki haftanın açılış maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Ali Palabıyık'a verilirken, Gazişehir - Beşiktaş maçında Halil Umut Meler görevlendirildi.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı Mete Kalkavan'a, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ise Halis Özkahya'ya verildi.

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Haftanın programı ve maçların hakemleri şu şekilde:

13 Eylül Cuma

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi

17:00 Başakşehir - Sivasspor: Arda Kardeşler

20:00 Antalyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

20:00 Gazişehir - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar

17:00 Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

17:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

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20:00 Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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