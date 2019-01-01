Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı Ali Palabıyık'a verilirken, Gazişehir - Beşiktaş maçında Halil Umut Meler görevlendirildi.
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı Mete Kalkavan'a, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ise Halis Özkahya'ya verildi.
Haftanın programı ve maçların hakemleri şu şekilde:
13 Eylül Cuma
20:00 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 Eylül Cumartesi
17:00 Başakşehir - Sivasspor: Arda Kardeşler
20:00 Antalyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus
20:00 Gazişehir - Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar
17:00 Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
17:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
20:00 Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya