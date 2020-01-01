Süper Lig

Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldı

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AA
Ligde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası ise 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki karşılaşmanın da saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.

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