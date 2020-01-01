Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı
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AA
Süper Lig'de 32. haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre program şöyle;
11 Temmuz 21:00 | Göztepe - Gençlerbirliği | Mete Kalkavan
12 Temmuz 18:30 | Ankaragücü - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
12 Temmuz 21:00 | Fenerbahçe - Sivasspor | Abdülkadir Bitigen
12 Temmuz 21:00 | Antalyaspor - Alanyaspor | Halis Özkahya
13 Temmuz 18:30 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Arda Kardeşler
13 Temmuz 18:30 | Kayserispor - Gaziantep | Halil Umut Meler
13 Temmuz 21:00 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | Fırat Aydınus
13 Temmuz 21:00 | Konyaspor - Başakşehir | Cüneyt Çakır
13 Temmuz 21:00 | Denizlispor - Trabzonspor | Yaşar Kemal Uğurlu