Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Ligdeki kritik haftayı yönetecek hakemler ve maçların tarihleri açıklandı.

Süper Lig'de 32. haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre program şöyle;

11 Temmuz 21:00 | - | Mete Kalkavan

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12 Temmuz 18:30 | Ankaragücü - | Atilla Karaoğlan

12 Temmuz 21:00 | - | Abdülkadir Bitigen

12 Temmuz 21:00 | - | Halis Özkahya

13 Temmuz 18:30 | - Çaykur Rizespor | Arda Kardeşler

13 Temmuz 18:30 | - Gaziantep | Halil Umut Meler

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13 Temmuz 21:00 | - Beşiktaş | Fırat Aydınus

13 Temmuz 21:00 | - | Cüneyt Çakır

13 Temmuz 21:00 | - | Yaşar Kemal Uğurlu