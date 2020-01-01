Süper Lig

Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

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Hakem
AA
Ligdeki kritik haftayı yönetecek hakemler ve maçların tarihleri açıklandı.

Süper Lig'de 32. haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre program şöyle;

11 Temmuz 21:00 | Göztepe - Gençlerbirliği | Mete Kalkavan 

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    12 Temmuz 18:30 | Ankaragücü - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

    12 Temmuz 21:00 | Fenerbahçe - Sivasspor | Abdülkadir Bitigen

    12 Temmuz 21:00 | Antalyaspor - Alanyaspor | Halis Özkahya

    13 Temmuz 18:30 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Arda Kardeşler

    13 Temmuz 18:30 | Kayserispor - Gaziantep | Halil Umut Meler

    Haberin devamı aşağıda

    13 Temmuz 21:00 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | Fırat Aydınus 

    13 Temmuz 21:00 | KonyasporBaşakşehir | Cüneyt Çakır

    13 Temmuz 21:00 | Denizlispor - Trabzonspor | Yaşar Kemal Uğurlu

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