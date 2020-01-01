Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı
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AA
Süper Lig'e hafta içi oynanacak 31. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı;
7 Temmuz Salı
18:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Alper Ulusoy)
21:00 Medipol Başakşehir - Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
8 Temmuz Çarşamba
18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
18:30 Trabzonspor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
21:00 Göztepe - Ankaragücü (Fırat Aydınus)
21:00 Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)
9 Temmuz Perşembe
18:30 Çaykur Rizespor - Kayserispor (Ali Palabıyık)
21:00 Gaziantep FK - Konyaspor (Hüseyin Göçek)
21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Ali Şansalan)