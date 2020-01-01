Süper Lig

Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

Son güncelleme
Yorum()
Hakem
AA
Süper Lig'de hafta içi oynanacak 31. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Süper Lig'e hafta içi oynanacak 31. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı;

7 Temmuz Salı

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    18:00 GençlerbirliğiFenerbahçe (Alper Ulusoy)

    21:00 Medipol Başakşehir - Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

    8 Temmuz Çarşamba

    18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    18:30 Trabzonspor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

    21:00 Göztepe - Ankaragücü (Fırat Aydınus)

    21:00 Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

    9 Temmuz Perşembe

    Haberin devamı aşağıda

    18:30 Çaykur Rizespor - Kayserispor (Ali Palabıyık)

    21:00 Gaziantep FK - Konyaspor (Hüseyin Göçek)

    21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

    Kapat