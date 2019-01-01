Süper Lig'de 30. haftanın en iyi 11'i

Ligde haftanın en iyi takımında Beşiktaş'tan dört tane isim yer alıyor.

'de haftanın en iyi 11'inin 30. edisyonu çıktı.

Opta istatistikleriyle Goal tarafından hazırlanan kadroya bu hafta damga vuran takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekibin Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı hale geldiği maçta dikkat çekici performanslar sergileyen Loris Karius, Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, haftanın en iyi 11'inde yer almayı başardılar.

ile 'nin Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimler Abdülkadir Ömür, Jose Sosa ve Mathieu Valbuena'nın yanı sıra, lider 'i deplasmanda 2-0 yenerek ligde kalma adına büyük bir adım atan 'den Titi ve Deniz Kadah da kadroda kendilerine yer buldular.

Haftanın en iyi 11'ini tamamlayan isimler Akhisarspor'dan Miguel Lopes ve 'dan Adem Büyük oldular.

Kadro şu şekilde oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 30. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...