Süper Lig'de 30. haftanın en iyi 11'i
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en iyi 11'inin 30. edisyonu çıktı.
Opta istatistikleriyle Goal Türkiye tarafından hazırlanan kadroya bu hafta damga vuran takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekibin Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı hale geldiği maçta dikkat çekici performanslar sergileyen Loris Karius, Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, haftanın en iyi 11'inde yer almayı başardılar.
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimler Abdülkadir Ömür, Jose Sosa ve Mathieu Valbuena'nın yanı sıra, lider Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek ligde kalma adına büyük bir adım atan Göztepe'den Titi ve Deniz Kadah da kadroda kendilerine yer buldular.
Haftanın en iyi 11'ini tamamlayan isimler Akhisarspor'dan Miguel Lopes ve Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük oldular.
Kadro şu şekilde oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 30. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|Oyuncu
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Loris Karius
|Kurtarış: 7
|Kurtarış %: 87,5
|Uzaklaştırma: 2
|Miguel Lopes
|Kazandığı ikili mücadele: 11
|Uzaklaştırma: 10
|Sahipsiz top kazanma: 10
|Top kapma: 4
|Domagoj Vida
|Gol: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 5
|Uzaklaştırma: 5
|Sahipsiz top kazanma: 4
|Titi
|Asist: 1
|Sahipsiz top kazanma: 9
|Uzaklaştırma: 6
|Kazandığı ikili mücadele: 4
|Abdulkadir Ömür
|Asist: 1
|İsabetli pas %: 85,7
|Şut pası: 2
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|José Sosa
|Topla buluşma: 92
|Kazandığı ikili mücadele: 22
|Sahipsiz top kazanma: 8
|Top kapma: 4
|Adem Ljajic
|Gol: 1
|Şut: 3
|Şut pası: 2
|Sahipsiz top kazanma: 5
|Mathieu Valbuena
|Gol: 1
|Topla buluşma: 42
|Şut pası: 3
|Şut: 3
|Adem Büyük
|Gol: 1
|Topla buluşma: 47
|Şut: 5
|RCS topla buluşma: 5
|Deniz Kadah
|Gol: 1
|Gol: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 10
|Kazandığı hava topu: 5
|Burak Yılmaz
|Gol: 2
|Kazandığı ikili mücadele: 9
|Gole çevirme %: 100
|RCS topla buluşma: 3