Süper Lig

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

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Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, 30 Ağustos Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Ligde 3. haftanın açılış maçlarında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü, İstikbal Mobilya Kayserispor da Galatasaray'ı konuk edecek.

Üçüncü haftanın maç programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor - Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir (Eryaman)

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21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker)

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