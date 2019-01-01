Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'i

Opta verileriyle hazırlanan kadronun üçüncü edisyonu çıktı.

Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Opta verileriyle Goal ve Mackolik tarafından hazırlanan kadroya bu hafta 'dan iki, ve Beşiktaş'tan ise birer oyuncu girdi. Haftanın oyuncusu ise 'dan çıktı.

Fenerbahçe deplasmanında muhteşem bir performans sergileyen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır kaledeki isim ve aynı zamanda haftanın en iyi oyuncusu. Sarı lacivertli ekipten kadroya giren isim ise takımının tek golünü atan Garry Rodrigues.

Daha fazla takım

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısındaki golünü atan isim Domagoj Vida'nın yanı sıra Galatasaray'ın 'u 3-2 yendiği maçta asist yapan Sofiane Feghouli ile orta sahada hakim bir görüntü sergileyen Steven Nzonzi kadroya giren diğer isimler.

'dan Papiss Cisse ve Ceyhun Gülselam'a ek olarak kadroyu tamamlayan diğer oyuncular ise 'dan Strahil Popov, Ankaragücü'nden Ante Kulusic, 'dan Zakariya Bergdich oldu.

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Haftanın 11'i şu şekilde oluştu...

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...