Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'i
Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı.
Opta verileriyle Goal Türkiye ve Mackolik tarafından hazırlanan kadroya bu hafta Galatasaray'dan iki, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ise birer oyuncu girdi. Haftanın oyuncusu ise Trabzonspor'dan çıktı.
Fenerbahçe deplasmanında muhteşem bir performans sergileyen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır kaledeki isim ve aynı zamanda haftanın en iyi oyuncusu. Sarı lacivertli ekipten kadroya giren isim ise takımının tek golünü atan Garry Rodrigues.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısındaki golünü atan isim Domagoj Vida'nın yanı sıra Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 yendiği maçta asist yapan Sofiane Feghouli ile orta sahada hakim bir görüntü sergileyen Steven Nzonzi kadroya giren diğer isimler.
Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Ceyhun Gülselam'a ek olarak kadroyu tamamlayan diğer oyuncular ise Kasımpaşa'dan Strahil Popov, Ankaragücü'nden Ante Kulusic, Denizlispor'dan Zakariya Bergdich oldu.
Haftanın 11'i şu şekilde oluştu...
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|OYUNCU
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Uğurcan Çakır
|Kurtarış: 8
|Kurtarış %
|88,9
|Uzaklaştırma: 3
|Strahil Popov
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|Sahipsiz top kazanma: 10
|Şut pası: 4
|İsabetli orta: 3
|Domagoj Vida
|Gol: 1
|İsabetli pas: 67
|Pas %: 100
|Sahipsiz top kazanma: 7
|Ante Kulusic
|Topla buluşma: 51
|Kazandığı ikili mücadele: 10
|Uzaklaştırma: 18
|Kazandığı hava topu: 7
|Zakarya Bergdich
|Gole kapama: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|Başarılı çalım: 4
|Sahipsiz top kazanma: 5
|Ceyhun Gülselam
|Gol: 1
|Asist: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|Kaptığı top: 3
|Steven Nzonzi
|Topla buluşma: 83
|Pas %: 96,1
|Şut pası: 3
|Kazandığı ikili mücadele: 4
|Sofiane Feghouli
|Asist: 1
|RCS topla buluşma: 5
|Şut pası: 4
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|İrfan Can Kahveci
|Kazandığı ikili mücadele: 14
|RCS topla buluşma: 8
|Şut pası: 7
|Başarılı çalım: 6
|Garry Rodrigues
|Gol: 1
|RCS topla buluşma: 9
|Şut: 5
|Pas %: 88,9
|Papiss Demba Cissé
|Gol: 1
|RCS topla buluşma: 5
|Şut: 4
|Kazandığı ikili mücadele: 5