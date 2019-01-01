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Süper Lig'de 29. Hafta hakemleri belli oldu

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AA
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.  Geçen hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi. Öte yandan 30 günlük hak mahrumiyeti cezası biten Fırat Aydınus da 1. Lig'deki Giresunspor - Denizlispor maçında görevlendirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig için yapılan atamalar:

MAÇ HAKEM
Kasımpaşa - Bursaspor Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor Zorbay Küçük
Akhisarspor - Antalyaspor Bülent Yıldırım
Göztepe - BB Erzurumspor Cüneyt Çakır
Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor Arda Kardeşler
Ankaragücü - Atiker Konyaspor Koray Gençerler
Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor Hüseyin Göçek
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Suat Arslanboğa
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Mete Kalkavan

 

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