Süper Lig'de 29. Hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

'in 29. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Geçen hafta - maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi. Öte yandan 30 günlük hak mahrumiyeti cezası biten Fırat Aydınus da 1. Lig'deki - maçında görevlendirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig için yapılan atamalar: