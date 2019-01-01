Süper Lig'de 29. Hafta hakemleri belli oldu
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Geçen hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi. Öte yandan 30 günlük hak mahrumiyeti cezası biten Fırat Aydınus da 1. Lig'deki Giresunspor - Denizlispor maçında görevlendirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto Süper Lig için yapılan atamalar:
|MAÇ
|HAKEM
|Kasımpaşa - Bursaspor
|Yaşar Kemal Uğurlu
|Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
|Zorbay Küçük
|Akhisarspor - Antalyaspor
|Bülent Yıldırım
|Göztepe - BB Erzurumspor
|Cüneyt Çakır
|Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
|Arda Kardeşler
|Ankaragücü - Atiker Konyaspor
|Koray Gençerler
|Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
|Hüseyin Göçek
|Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
|Suat Arslanboğa
|Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
|Mete Kalkavan