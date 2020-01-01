Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol : Hüseyin Göçek

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20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo - : Ümit Öztürk

21.00 Yukatel -Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk - : Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar:

18.30 - : Fırat Aydınus

21.00 -Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding -Demir Grup : Halil Umut Meler

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22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz - : Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV -Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa