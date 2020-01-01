Süper Lig

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

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Mete Kalkavan
AA
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar: 

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

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    20 Haziran Cumartesi:

    18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

    21 Haziran Pazar: 

    18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

    21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

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    22 Haziran Pazartesi:

    21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

    21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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