Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
5 Nisan Cuma:
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Sivasspor - Kayserisapor: Koray Gençerler
19.00 Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa - BB Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Serkan Çınar
8 Nisan Pazartesi
20.00 Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler