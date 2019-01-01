Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

'de 27. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

5 Nisan Cuma:

20.30 - : Hüseyin Göçek

6 Nisan Cumartesi:

16.00 - Kayserisapor: Koray Gençerler

19.00 - : Halil Umut Meler

19.00 - : Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:

13.30 - : Zorbay Küçük

16.00 - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü - : Mete Kalkavan

19.00 Medipol - : Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi

20.00 Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler