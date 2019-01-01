Canlı Skorlar
Süper Lig

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Yorum()
Getty Images
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

5 Nisan Cuma:

20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

6 Nisan Cumartesi:

16.00 Sivasspor - Kayserisapor: Koray Gençerler

19.00 Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa - BB Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi

20.00 Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

Kapat