Süper Lig'de 27. haftanın en iyi 11'i

Milli ara sona erdi, Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i serisi geri döndü.

'de haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Opta ve Goal işbirliğiyle hazırlanan kadronun 27. edisyonuna Rizespor deplasmanından 7-2'lik zaferle dönen Beşiktaş'tan, 'u 2-1 yenen 'dan ve 'u 3-0'la geçen 'dan üçer futbolcu yer aldı. Siyah beyazlı ekip Adem Ljajic ve Güven Yalçın'la, Kasımpaşa Syam Ben Youssef ve Fode Koita'yla, Galatasaray ise Mbaye Diagne ve Martin Linnes'le kadroda temsil edildiler.

karşısında oldukça iyi bir performans ortaya koyan Ankaragücü kalecisi Bayındır ile 'dan Welinton, 'dan Olcay Şahan, 'dan Tjaronn Chery ve Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kadroyu tamamlayan isimler oldular.

Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 27. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...