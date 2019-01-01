Süper Lig'de 27. haftanın en iyi 11'i
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i açıklandı.
Opta ve Goal Türkiye işbirliğiyle hazırlanan kadronun 27. edisyonuna Rizespor deplasmanından 7-2'lik zaferle dönen Beşiktaş'tan, BB Erzurumspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'dan ve Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Galatasaray'dan üçer futbolcu yer aldı. Siyah beyazlı ekip Adem Ljajic ve Güven Yalçın'la, Kasımpaşa Syam Ben Youssef ve Fode Koita'yla, Galatasaray ise Mbaye Diagne ve Martin Linnes'le kadroda temsil edildiler.
Fenerbahçe karşısında oldukça iyi bir performans ortaya koyan Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile Alanyaspor'dan Welinton, Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Kayserispor'dan Tjaronn Chery ve Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kadroyu tamamlayan isimler oldular.
Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 27. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|OYUNCU
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Altay Bayındır
|Kurtarış: 5
|Kurtarış %: 83
|Uzaklaştırma: 4
|Martin Linnes
|Topla buluşma: 66
|Kazandığı ikili mücadele: 5
|Sahipsiz top kazanma: 5
|Şut pası: 2
|Syam Ben Youssef
|Kazandığı ikili mücadele: 9
|Kazandığı hava topu: 6
|Uzaklaştırma: 6
|Sahipsiz top kazanma: 6
|Welinton
|Kazandığı ikili mücadele: 13
|Kazandığı hava topu: 7
|Uzaklaştırma: 6
|Şut: 3
|Hasan Ali Kaldırım
|Gol: 1
|Topla buluşma: 69
|Kazandığı ikili mücadele: 5
|Sahipsiz top kazanma: 6
|Olcay Şahan
|Gol: 1
|Asist: 1
|İsabetli pas %: 80
|Şut pası: 3
|Adem Ljajic
|Gol: 2
|Asist: 3
|Şut pası: 4
|İsabetli pas %: 85,7
|Tjaronn Chery
|Gol: 2
|İsabetli şut: 3
|Kazandığı ikili mücadele: 4
|Sahipsiz top kazanma: 3
|Bangaly-Fodé Koita
|Gol: 2
|Şut: 5
|Şut pası: 4
|Kazandığı ikili mücadele: 7
|Mbaye Diagne
|Gol: 3
|RCS topla buluşma: 15
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|Şut: 11
|Güven Yalçın
|Gol: 3
|Şut: 3
|Gole çevirme %: 100
|Kazandığı ikili mücadele: 2