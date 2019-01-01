Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Mart Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler