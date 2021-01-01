Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak öne çıkan karşılaşmalarda Halis Özkahya, Erkan Özdamar, Zorbay Küçük ve Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği 24. haftayı geride bıraktık. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Konyaspor karşısında 10 kişi oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Trabzonspor, Malatya deplasmanında 2 gol buldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı. 25. hafta ise bugün Rizespor - BB Erzurumspor karşılaşmasıyla başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu