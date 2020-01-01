Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
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AA
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma
20.00 | BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 Şubat Cumartesi
14.00 | İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 | Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 | Beşiktaş - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
20.00 | Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 Şubat Pazar
13.30 | Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 | Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 | Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazartesi
20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır