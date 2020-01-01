Süper Lig

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

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AA
Süper Lig'de 21. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma

20.00 | BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi

14.00 | İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan 

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    17.00 | Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

    17.00 | Beşiktaş - Gaziantep FK: Alper Ulusoy

    20.00 | Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

    9 Şubat Pazar

    13.30 | Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

    16.00 | Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 | Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

    10 Şubat Pazartesi

    20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

     

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