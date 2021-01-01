Süper Lig

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Goal
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Ali Sansalan Referee Turkey
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Süper Lig'in 21. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemlerin listesi belli oldu.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

Editörün Seçtikleri

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    16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    24 Ocak Pazar:

    13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

    16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

    19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

    19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

    25 Ocak Pazartesi:

    16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

    19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

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