Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'de haftanın en iyi performans gösteren oyuncuları arasında Beşiktaş ve Galatasaraylı isimler ön plana çıkıyorlar.

Goal Türkiye'nin düzenli olarak yayımladığı haftanın en iyi 11'inin 21. edisyonuna Beşiktaş ve Galatasaray damga vurdu.

Siyah beyazlı ekibin Bursaspor'u 2-0 yendiği maçta kalesini gole kapayan Loris Karius, asist yapan Jeremain Lens ve iki gol atan Burak Yılmaz kadroda kendilerine yer buldular.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 devirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geride bıraktığı maçta iki gol atan Younes Belhanda'nın yanı sıra bir asist yapan Yuto Nagatomo ile savunmada güven veren Marcao da haftanın 11'ine giren isimler oldular.

Sivasspor'dan Arouna Kone ile Douglas, Ankaragücü'nden Tyler Boyd ile Ante Kulusic ve Göztepe'den Andre Castro kadroyu tamamladılar.

Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...