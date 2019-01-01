Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'i
Goal Türkiye'nin düzenli olarak yayımladığı haftanın en iyi 11'inin 21. edisyonuna Beşiktaş ve Galatasaray damga vurdu.
Siyah beyazlı ekibin Bursaspor'u 2-0 yendiği maçta kalesini gole kapayan Loris Karius, asist yapan Jeremain Lens ve iki gol atan Burak Yılmaz kadroda kendilerine yer buldular.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 devirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geride bıraktığı maçta iki gol atan Younes Belhanda'nın yanı sıra bir asist yapan Yuto Nagatomo ile savunmada güven veren Marcao da haftanın 11'ine giren isimler oldular.
Sivasspor'dan Arouna Kone ile Douglas, Ankaragücü'nden Tyler Boyd ile Ante Kulusic ve Göztepe'den Andre Castro kadroyu tamamladılar.
Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|Oyuncu
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Loris Karius
|Yediği gol: 0
|Kurtarış: 3
|Kurtarış %: 100
|Douglas
|Topla buluşma: 85
|Kazandığı ikili mücadele: 10
|Sahipsiz top kazanma: 8
|Şut pası: 2
|Ante Kulusic
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|Top kapma: 4
|Kazandığı hava topu: 4
|Sahipsiz top kazanma: 4
|Marcão
|Topla buluşma: 103
|İsabetli pas %: 92,8
|Kazandığı ikili mücadele: 14
|Kazandığı hava topu: 7
|Yuto Nagatomo
|Asist: 1
|İsabetli pas %: 89,7
|Şut pası: 3
|İsabetli orta: 2
|Jeremain Lens
|Asist: 1
|Şut pası: 3
|HB isabetli pas: 11
|Sahipsiz top kazanma: 5
|André Castro
|Asist: 1
|Şut pası: 3
|Kazandığı ikili mücadele: 9
|Sahipsiz top kazanma: 5
|Younès Belhanda
|Gol: 2
|Topla buluşma: 99
|Şut pası: 3
|RCS topla buluşma: 7
|Tyler Boyd
|Asist: 2
|Şut pası: 2
|Sahipsiz top kazanma: 9
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|Burak Yılmaz
|Gol: 2
|RCS topla buluşma: 7
|İsabetli pas %: 81,8
|Kazandığı ikili mücadele: 4
|Arouna Koné
|Gol: 2
|Gole çevirme %: 100
|RCS topla buluşma: 4
|Kazandırdığı puan: 3