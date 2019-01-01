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Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'i

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Süper Lig'de haftanın en iyi performans gösteren oyuncuları arasında Beşiktaş ve Galatasaraylı isimler ön plana çıkıyorlar.

Goal Türkiye'nin düzenli olarak yayımladığı haftanın en iyi 11'inin 21. edisyonuna Beşiktaş ve Galatasaray damga vurdu.

Siyah beyazlı ekibin Bursaspor'u 2-0 yendiği maçta kalesini gole kapayan Loris Karius, asist yapan Jeremain Lens ve iki gol atan Burak Yılmaz kadroda kendilerine yer buldular.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 devirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geride bıraktığı maçta iki gol atan Younes Belhanda'nın yanı sıra bir asist yapan Yuto Nagatomo ile savunmada güven veren Marcao da haftanın 11'ine giren isimler oldular.

Editörün Seçtikleri

Sivasspor'dan Arouna Kone ile Douglas, Ankaragücü'nden Tyler Boyd ile Ante Kulusic ve Göztepe'den Andre Castro kadroyu tamamladılar.

Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:

Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'i

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 21. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...

Oyuncu PERFORMANS (@OptaCan)
Loris Karius Yediği gol: 0 Kurtarış: 3 Kurtarış %: 100  
Douglas Topla buluşma: 85 Kazandığı ikili mücadele: 10 Sahipsiz top kazanma: 8 Şut pası: 2
Ante Kulusic Kazandığı ikili mücadele: 8 Top kapma: 4 Kazandığı hava topu: 4 Sahipsiz top kazanma: 4
Marcão Topla buluşma: 103 İsabetli pas %: 92,8 Kazandığı ikili mücadele: 14 Kazandığı hava topu: 7
Yuto Nagatomo Asist: 1 İsabetli pas %: 89,7 Şut pası: 3 İsabetli orta: 2
Jeremain Lens Asist: 1 Şut pası: 3 HB isabetli pas: 11 Sahipsiz top kazanma: 5
André Castro Asist: 1 Şut pası: 3 Kazandığı ikili mücadele: 9 Sahipsiz top kazanma: 5
Younès Belhanda Gol: 2 Topla buluşma: 99 Şut pası: 3 RCS topla buluşma: 7
Tyler Boyd Asist: 2 Şut pası: 2 Sahipsiz top kazanma: 9 Kazandığı ikili mücadele: 6
Burak Yılmaz Gol: 2 RCS topla buluşma: 7 İsabetli pas %: 81,8 Kazandığı ikili mücadele: 4
Arouna Koné Gol: 2 Gole çevirme %: 100 RCS topla buluşma: 4 Kazandırdığı puan: 3

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