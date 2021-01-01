Süper Lig'de 20'nci haftanın 11'i

Süper Lig'de 20'nci hafta geride kalırken, Opta verileriyle haftanın en iyi 11'ini seçtik

Süper Lig'de 20'nci hafta dün oynanan karşılaşmalarla geride kalırken, haftanın en iyi 11'i de şekillendi. Opta'nın verileriyle hazırlanan Süper Lig'de 20'nci haftanın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu: Korcan Çelikay (Ankaragücü), Serkan Asan ( ), Erdi Dikmen (Ankaragücü), Titi ( ), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Halil Akbunar (Göztepe), Belhanda ( ), Mensah (Beşiktaş), Nwakaeme (Trabzonspor, Skoda (Çaykur Rizespor), Alibec ( )