Süper Lig

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda gerçekleşen tüm transfer

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunda hangi takım kimleri transfer etti? Hangi oyuncular kulüplerinden ayrıldı?

Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonunda yaptıkları tüm transfer hamlelerini sıraladık.

ADANA DEMİRSPOR

Gelenler Gidenler
Lionel Carole Hasan Kılıç
Ferhat Kaplan Levent Ayçiçek
Mustafa Yılmaz (Kiradan döndü) Okan Alkan
Erkam Develi (Kiradan döndü) Süleyman Koç
Ahmet Çelik (Kiradan döndü) Yunus Akgün (Kiradan döndü)
Hamza Ok (Kiradan döndü) Emircan Altıntaş (Kiradan döndü)
Berkant Yaylan (Kiradan döndü) Berk Yıldız (Kiradan döndü)
  Mikheil Ergemlidze (Kiradan döndü)
  Muhammed Şengezer (Kiradan döndü)
  İsmail Yüksek (Kiradan döndü)

 

ALANYASPOR

Gelenler Gidenler
Daniel Candeias Steven Caulker
Nemanja Milunovic Salih Uçan
İsmail Ünal Ceyhun Gülselam
Sıddık Çelik (Kiradan döndü) Adam Bareiro (Kiradan döndü)
Murat Sevimler (Kiradan döndü) François Moubandje (Kiradan döndü)
Hamza Özdemir (Kiradan döndü) Damian Kadzior (Kiradan döndü)
Emre Bekir (Kiradan döndü)  
Yusuf Karagöz (Kiradan döndü)  
Rauf Öktem (Kiradan döndü)  
Emircan Altıntaş (Kiradan döndü)  
Onur Bulut (Kiradan döndü)  
Erdinç Mergen (Kiradan döndü)  
Veysel Ünal (Kiradan döndü)  
Furkan Bayır (Kiradan döndü)  
Hasan Emiroğlu (Kiradan döndü)  

 

ALTAY

Gelenler Gidenler
Kutay Yokuşlu (Kiradan döndü) Abdullah Aydın (Kiradan döndü)
Mesut Can Tunalı (Kiradan döndü) Harun Alpsoy (Kiradan döndü)
Murat Berkan Demir (Kiradan döndü)  
Aydın Bağ (Kiradan döndü)  
Kuban Altunbudak (Kiradan döndü)  
Hakan Demirci (Kiradan döndü)  
Kadir Yazıcı (Kiradan döndü)  

 

ANTALYASPOR

Gelenler Gidenler
Erkan Eyibil Ferhat Kaplan
Sergen Yatağan (Kiradan döndü) Ersan Adem Gülüm
Cenk Şen (Kiradan döndü) Jean-Armel Drole
Harun Kavaklıdere (Kiradan döndü) Sidney Sam
Gustavo Blanco Leschuk (Kiradan döndü) Lukas Podolski
Yakup Mert Çakır (Kiradan döndü)  
Paul Mukairu (Kiradan döndü)  
Harun Alpsoy (Kiradan döndü)  
Adem Metin Türk (Kiradan döndü)  

 

BAŞAKŞEHİR

Gelenler Gidenler
Deniz Türüç Junior Fernandes
Şener Özbayraklı Mehmet Topal
Muhammet Demir (Kiradan döndü) Boli Bolingoli (Kiradan döndü)
Onur Güney (Kiradan döndü)  
Atabey Çicek (Kiradan döndü)  
Aziz Behich (Kiradan döndü)  
Miguel Vieira (Kiradan döndü)  
Salim Farsak (Kiradan döndü)  
Enes Karakuş (Kiradan döndü)  
Emre Kaplan (Kiradan döndü)  
Muhammet Arslantaş (Kiradan döndü)  
Muhammed Şengezer (Kiradan döndü)  

 

BEŞİKTAŞ

Gelenler Gidenler
Kerem Kalafat (Kiradan döndü) Vincent Aboubakar
Umut Nayır (Kiradan döndü) Bernard Mensah (Kiradan döndü)
Kartal Yılmaz (Kiradan döndü) Francisco Montero (Kiradan döndü)
Atakan Üner (Kiradan döndü) Valentin Rosier (Kiradan döndü)
Erdoğan Kaya (Kiradan döndü)  Rachid Ghezzal (Kiradan döndü)
Güven Yalçın (Kiradan döndü) Cenk Tosun (Kiradan döndü)
Jeremain Lens (Kiradan döndü) Dorukhan Toköz
Tyler Boyd (Kiradan döndü)  

 

ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler Gidenler
Oğuzgan Malcı (Kiradan döndü) Braian Samudio
Eren Karadağ (Kiradan döndü) Tunay Torun
Muhammet Çelik (Kiradan döndü) Konrad Michalak (Kiradan döndü)
Atakan Akkaynak (Kiradan döndü) Yassine Meriah (Kiradan döndü)
Çınar Tarhan (Kiradan döndü) Godfred Donsah (Kiradan döndü)
Mahsun Çapkan (Kiradan döndü) Fernando Andrade (Kiradan döndü)
Emirhan Topçu (Kiradan döndü) Murat Sağlam (Kiradan döndü)
Sinan Yazıcı (Kiradan döndü) Onur Bulut (Kiradan döndü)
Can Vural (Kiradan döndü)  
Burak Albayrak (Kiradan döndü)  

 

FATİH KARAGÜMRÜK

Gelenler Gidenler
Aleksandar Pesic Fatih Kurucuk
Kerim Frei Cristobal Jorquera
Salih Dursun Bojan Saranov
Burak Bekaroğlu Murat Sarıgül
Yasin Cakaloğlu (Kiradan döndü) Artur Sobiech
  Enzo Roco
  Jimmy Durmaz (Kiradan döndü)
  Gaston Campi (Kiradan döndü)
  Kemal Ademi (Kiradan döndü)
  Jeremain Lens (Kiradan döndü)

 

FENERBAHÇE

Gelenler Gidenler
Serdar Dursun Michael Frey
Berke Özer (Kiradan döndü) Ömer Faruk Beyaz
Barış Alıcı (Kiradan döndü) Deniz Türüç
Muhammed Gümüşkaya (Kiradan döndü) Papiss Cisse
Miha Zajc (Kiradan döndü) Oytun Özdoğan
Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü) Harun Tekin
Barış Sungur (Kiradan döndü)  
Murat Sağlam (Kiradan döndü)  
Zanka (Kiradan döndü)  
Nabil Dirar (Kiradan döndü)  
Kemal Ademi (Kiradan döndü)  
İsmail Yüksek (Kiradan döndü)  

 

GALATASARAY

Gelenler Gidenler
Aytaç Kara Şener Özbayraklı
Alpaslan Öztürk Marcelo Saracchi (Kiradan döndü)
İsmail Çipe (Kiradan döndü) Oghenekaro Etebo (Kiradan döndü)
Yunus Akgün (Kiradan döndü) Halil Dervişoğlu (Kiradan döndü)
Jimmy Durmaz (Kiradan döndü) Henry Onyekuru (Kiradan döndü)
Atalay Babacan (Kiradan döndü) Gedson Fernandes (Kiradan döndü)
Batuhan Şen (Kiradan döndü)  
Ali Yavuz Kol (Kiradan döndü)  
Jesse Sekidika (Kiradan döndü)  
Emin Bayram (Kiradan döndü)  
Mbaye Diagne (Kiradan döndü)  

 

GAZİANTEP FK

Gelenler Gidenler
Vladyslav Kobylyanskyi Bilal Başacıkoğlu
Angelo Sagal Osama Rashid (Kiralık)
Yusuf Türk (Kiradan döndü) Junior Morais
Ali Ateş (Kiradan döndü) Andre Sousa
Hasan Yurtseven (Kiradan döndü) Roderick Miranda
Mücahid Albayrak (Kiradan döndü) Güray Vural
  Muhammet Demir (Kiradan döndü)

 

GİRESUNSPOR

Gelenler Gidenler
Oğuzhan Öztürk (Kiradan döndü) Sadi Karaduman
Erkan Anapa (Kiradan döndü) Muhammed Ertürk
Ertuğrul Şenlikoğlu (Kiradan döndü) İshak Doğan
Doğanay Aygün (Kiradan döndü) Mehmet Taş
Cevatcan Ekinci (Kiradan döndü) Abdou Traore
Saruhan Bolat (Kiradan döndü) Yasin Ozan
  Marko Milinkovic
  Kerem Kalafat (Kiradan döndü)
  Anthony Uzodimma (Kiradan döndü)

 

GÖZTEPE

Gelenler Gidenler
Cherif Ndiaye Alpaslan Öztürk
Kahraman Demirtaş Batuhan Kırdaroğlu (Kiralık)
Gökay Eser (Kiradan döndü) Peter Zulj (Kiradan döndü)
Ege Özkayımoğlu (Kiradan döndü) Fousseni Diabate (Kiradan döndü)
Yusuf Talum (Kiradan döndü) Anderson Esiti (Kiradan döndü)
Burak Süleyman (Kiradan döndü)  
Eren Bilen (Kiradan döndü)  

 

HATAYSPOR

Gelenler Gidenler
Sadık Baş Selim Ilgaz
Fatih Kurucuk Soner Örnek
Bertuğ Yıldırım Rayane Aabid
Bülent Cevahir Yusuf Abdioğlu
Saba Lobjanidze Akın Alkan
Burak Öksüz Mesut Caytemel
Osman Şahin Pablo Santos (Kiradan döndü)
Sam Adekugbe Alexandros Katranis (Kiradan döndü)
Emre Çolak Jean-Claude Billong (Kiradan döndü)
Samed Karakoc (Kiradan döndü) David Akintola (Kiradan döndü)
Ahmet Hakan Şahin (Kiradan döndü) Youssouf Kone (Kiradan döndü)

 

KASIMPAŞA

Gelenler Gidenler
Mustafa Ethem Erboğa (Kiradan döndü) Fode Koita
Hasan Bilal (Kiradan döndü) Aytaç Kara
Murat Can Yıldız (Kiradan döndü) Gerard Gohou
Ahmet Hakan Demirli (Kiradan döndü) Çağtay Kurukalıp
Furkan Çetinkaya (Kiradan döndü) Ramazan Köse
Onur Ural (Kiradan döndü) Oussama Haddadi (Kiradan döndü)
Mickael Tirpan (Kiradan döndü) Julian Jeanvier (Kiradan döndü)
Enes Sarı (Kiradan döndü) Armin Hodzic (Kiradan döndü)
Arda Bulut (Kiradan döndü) Isaac Kiese Thelin (Kiradan döndü)
Berat Kalkan (Kiradan döndü) Derrick Luckassen (Kiradan döndü)
  Danny Drinkwater (Kiradan döndü)
  Kristijan Bistrovic (Kiradan döndü)

 

KAYSERİSPOR

Gelenler Gidenler
Bernard Mensah (Kiradan döndü) İsmail Çipe (Kiradan döndü)
Furkan Polat (Kiradan döndü) Aziz Behich (Kiradan döndü)
Taner Gümüş (Kiradan döndü) Karlo Muhar (Kiradan döndü)
Anthony Uzodimma (Kiradan döndü) Nehuen Paz (Kiradan döndü)
Oğuzhan Çapar (Kiradan döndü)  

 

KONYASPOR

Gelenler Gidenler
Maksut Taşkıran (Kiradan döndü) Volkan Fındıklı
Kaan Özdemir (Kiradan döndü) Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü)
Veli Uğur Kara (Kiradan döndü) Jesse Sekidika (Kiradan döndü)
Selim Dilli (Kiradan döndü)  
Ali Karakaya (Kiradan döndü)  
Emre Kartal (Kiradan döndü)  

 

SİVASSPOR

Gelenler Gidenler
Furkan Sagman (Kiradan döndü) Mamadou Samassa
Çağrı Karabey (Kiradan döndü) Casimir Ninga (Kiradan döndü)
Bünyamin Başar (Kiradan döndü) Olarenwaju Kayode (Kiradan döndü)
Özkan Yiğiter (Kiradan döndü) Tyler Boyd (Kiradan döndü)
Volkan Eğri (Kiradan döndü)  
Armin Djerlek (Kiradan döndü)  
Eren Şahin (Kiradan döndü)  

 

TRABZONSPOR

Gelenler Gidenler
Fode Koita Gaston Campi
Gervinho Kamil Ahmet Çörekçi
Bruno Peres Majid Hosseini
Marek Hamsik Marlon (Kiradan döndü)
Abdurrahim Dursun (Kiradan döndü) Benik Afobe (Kiradan döndü)
Anıl Başaran (Kiradan döndü) Lewis Baker (Kiradan döndü)
Taha Tunç (Kiradan döndü)  
Salih Kavrazlı (Kiradan döndü)  
Behlül Aydın (Kiradan döndü)  
Fousseni Diabate (Kiradan döndü)  
Muhammet Taha Tepe (Kiradan döndü)  
Koray Kılınç (Kiradan döndü)  
Kerem Baykuş (Kiradan döndü)  

 

YENİ MALATYASPOR

Gelenler Gidenler
Cengizhan Akgün Bülent Cevahir
Burak Kavlak (Kiradan döndü) Umut Bulut
Buğra Çağıran (Kiradan döndü) Fernando Zuqui (Kiradan döndü)
Atakan Müjde (Kiradan döndü) Benjamin Tetteh (Kiradan döndü)
Berk Yıldız (Kiradan döndü) Stevie Mallan (Kiradan döndü)
Musa Buğrahan Kavaklı (Kiradan döndü)  
Yakup Alkan (Kiradan döndü)  
Nuri Fatih Aydın (Kiradan döndü)  
Gökhan Akkan (Kiradan döndü)  
Muhammed Enes Salık (Kiradan döndü)  
Ferhat Canlı (Kiradan döndü)  
Fatih Gürden (Kiradan döndü)  
Hüseyin Ekici (Kiradan döndü)  
Furkan Yiğit (Kiradan döndü)  
Emre Selen (Kiradan döndü)  

 