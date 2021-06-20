Süper Lig'de 2021-22 sezonunda gerçekleşen tüm transfer
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Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonunda yaptıkları tüm transfer hamlelerini sıraladık.
- Adana Demirspor
- Alanyaspor
- Altay
- Antalyaspor
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Çaykur Rizespor
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor
|Gelenler
|Gidenler
|Lionel Carole
|Hasan Kılıç
|Ferhat Kaplan
|Levent Ayçiçek
|Mustafa Yılmaz (Kiradan döndü)
|Okan Alkan
|Erkam Develi (Kiradan döndü)
|Süleyman Koç
|Ahmet Çelik (Kiradan döndü)
|Yunus Akgün (Kiradan döndü)
|Hamza Ok (Kiradan döndü)
|Emircan Altıntaş (Kiradan döndü)
|Berkant Yaylan (Kiradan döndü)
|Berk Yıldız (Kiradan döndü)
|Mikheil Ergemlidze (Kiradan döndü)
|Muhammed Şengezer (Kiradan döndü)
|İsmail Yüksek (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Daniel Candeias
|Steven Caulker
|Nemanja Milunovic
|Salih Uçan
|İsmail Ünal
|Ceyhun Gülselam
|Sıddık Çelik (Kiradan döndü)
|Adam Bareiro (Kiradan döndü)
|Murat Sevimler (Kiradan döndü)
|François Moubandje (Kiradan döndü)
|Hamza Özdemir (Kiradan döndü)
|Damian Kadzior (Kiradan döndü)
|Emre Bekir (Kiradan döndü)
|Yusuf Karagöz (Kiradan döndü)
|Rauf Öktem (Kiradan döndü)
|Emircan Altıntaş (Kiradan döndü)
|Onur Bulut (Kiradan döndü)
|Erdinç Mergen (Kiradan döndü)
|Veysel Ünal (Kiradan döndü)
|Furkan Bayır (Kiradan döndü)
|Hasan Emiroğlu (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Kutay Yokuşlu (Kiradan döndü)
|Abdullah Aydın (Kiradan döndü)
|Mesut Can Tunalı (Kiradan döndü)
|Harun Alpsoy (Kiradan döndü)
|Murat Berkan Demir (Kiradan döndü)
|Aydın Bağ (Kiradan döndü)
|Kuban Altunbudak (Kiradan döndü)
|Hakan Demirci (Kiradan döndü)
|Kadir Yazıcı (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Erkan Eyibil
|Ferhat Kaplan
|Sergen Yatağan (Kiradan döndü)
|Ersan Adem Gülüm
|Cenk Şen (Kiradan döndü)
|Jean-Armel Drole
|Harun Kavaklıdere (Kiradan döndü)
|Sidney Sam
|Gustavo Blanco Leschuk (Kiradan döndü)
|Lukas Podolski
|Yakup Mert Çakır (Kiradan döndü)
|Paul Mukairu (Kiradan döndü)
|Harun Alpsoy (Kiradan döndü)
|Adem Metin Türk (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Deniz Türüç
|Junior Fernandes
|Şener Özbayraklı
|Mehmet Topal
|Muhammet Demir (Kiradan döndü)
|Boli Bolingoli (Kiradan döndü)
|Onur Güney (Kiradan döndü)
|Atabey Çicek (Kiradan döndü)
|Aziz Behich (Kiradan döndü)
|Miguel Vieira (Kiradan döndü)
|Salim Farsak (Kiradan döndü)
|Enes Karakuş (Kiradan döndü)
|Emre Kaplan (Kiradan döndü)
|Muhammet Arslantaş (Kiradan döndü)
|Muhammed Şengezer (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Kerem Kalafat (Kiradan döndü)
|Vincent Aboubakar
|Umut Nayır (Kiradan döndü)
|Bernard Mensah (Kiradan döndü)
|Kartal Yılmaz (Kiradan döndü)
|Francisco Montero (Kiradan döndü)
|Atakan Üner (Kiradan döndü)
|Valentin Rosier (Kiradan döndü)
|Erdoğan Kaya (Kiradan döndü)
|Rachid Ghezzal (Kiradan döndü)
|Güven Yalçın (Kiradan döndü)
|Cenk Tosun (Kiradan döndü)
|Jeremain Lens (Kiradan döndü)
|Dorukhan Toköz
|Tyler Boyd (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Oğuzgan Malcı (Kiradan döndü)
|Braian Samudio
|Eren Karadağ (Kiradan döndü)
|Tunay Torun
|Muhammet Çelik (Kiradan döndü)
|Konrad Michalak (Kiradan döndü)
|Atakan Akkaynak (Kiradan döndü)
|Yassine Meriah (Kiradan döndü)
|Çınar Tarhan (Kiradan döndü)
|Godfred Donsah (Kiradan döndü)
|Mahsun Çapkan (Kiradan döndü)
|Fernando Andrade (Kiradan döndü)
|Emirhan Topçu (Kiradan döndü)
|Murat Sağlam (Kiradan döndü)
|Sinan Yazıcı (Kiradan döndü)
|Onur Bulut (Kiradan döndü)
|Can Vural (Kiradan döndü)
|Burak Albayrak (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Aleksandar Pesic
|Fatih Kurucuk
|Kerim Frei
|Cristobal Jorquera
|Salih Dursun
|Bojan Saranov
|Burak Bekaroğlu
|Murat Sarıgül
|Yasin Cakaloğlu (Kiradan döndü)
|Artur Sobiech
|Enzo Roco
|Jimmy Durmaz (Kiradan döndü)
|Gaston Campi (Kiradan döndü)
|Kemal Ademi (Kiradan döndü)
|Jeremain Lens (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Serdar Dursun
|Michael Frey
|Berke Özer (Kiradan döndü)
|Ömer Faruk Beyaz
|Barış Alıcı (Kiradan döndü)
|Deniz Türüç
|Muhammed Gümüşkaya (Kiradan döndü)
|Papiss Cisse
|Miha Zajc (Kiradan döndü)
|Oytun Özdoğan
|Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü)
|Harun Tekin
|Barış Sungur (Kiradan döndü)
|Murat Sağlam (Kiradan döndü)
|Zanka (Kiradan döndü)
|Nabil Dirar (Kiradan döndü)
|Kemal Ademi (Kiradan döndü)
|İsmail Yüksek (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Aytaç Kara
|Şener Özbayraklı
|Alpaslan Öztürk
|Marcelo Saracchi (Kiradan döndü)
|İsmail Çipe (Kiradan döndü)
|Oghenekaro Etebo (Kiradan döndü)
|Yunus Akgün (Kiradan döndü)
|Halil Dervişoğlu (Kiradan döndü)
|Jimmy Durmaz (Kiradan döndü)
|Henry Onyekuru (Kiradan döndü)
|Atalay Babacan (Kiradan döndü)
|Gedson Fernandes (Kiradan döndü)
|Batuhan Şen (Kiradan döndü)
|Ali Yavuz Kol (Kiradan döndü)
|Jesse Sekidika (Kiradan döndü)
|Emin Bayram (Kiradan döndü)
|Mbaye Diagne (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Vladyslav Kobylyanskyi
|Bilal Başacıkoğlu
|Angelo Sagal
|Osama Rashid (Kiralık)
|Yusuf Türk (Kiradan döndü)
|Junior Morais
|Ali Ateş (Kiradan döndü)
|Andre Sousa
|Hasan Yurtseven (Kiradan döndü)
|Roderick Miranda
|Mücahid Albayrak (Kiradan döndü)
|Güray Vural
|Muhammet Demir (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Oğuzhan Öztürk (Kiradan döndü)
|Sadi Karaduman
|Erkan Anapa (Kiradan döndü)
|Muhammed Ertürk
|Ertuğrul Şenlikoğlu (Kiradan döndü)
|İshak Doğan
|Doğanay Aygün (Kiradan döndü)
|Mehmet Taş
|Cevatcan Ekinci (Kiradan döndü)
|Abdou Traore
|Saruhan Bolat (Kiradan döndü)
|Yasin Ozan
|Marko Milinkovic
|Kerem Kalafat (Kiradan döndü)
|Anthony Uzodimma (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Cherif Ndiaye
|Alpaslan Öztürk
|Kahraman Demirtaş
|Batuhan Kırdaroğlu (Kiralık)
|Gökay Eser (Kiradan döndü)
|Peter Zulj (Kiradan döndü)
|Ege Özkayımoğlu (Kiradan döndü)
|Fousseni Diabate (Kiradan döndü)
|Yusuf Talum (Kiradan döndü)
|Anderson Esiti (Kiradan döndü)
|Burak Süleyman (Kiradan döndü)
|Eren Bilen (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Sadık Baş
|Selim Ilgaz
|Fatih Kurucuk
|Soner Örnek
|Bertuğ Yıldırım
|Rayane Aabid
|Bülent Cevahir
|Yusuf Abdioğlu
|Saba Lobjanidze
|Akın Alkan
|Burak Öksüz
|Mesut Caytemel
|Osman Şahin
|Pablo Santos (Kiradan döndü)
|Sam Adekugbe
|Alexandros Katranis (Kiradan döndü)
|Emre Çolak
|Jean-Claude Billong (Kiradan döndü)
|Samed Karakoc (Kiradan döndü)
|David Akintola (Kiradan döndü)
|Ahmet Hakan Şahin (Kiradan döndü)
|Youssouf Kone (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Mustafa Ethem Erboğa (Kiradan döndü)
|Fode Koita
|Hasan Bilal (Kiradan döndü)
|Aytaç Kara
|Murat Can Yıldız (Kiradan döndü)
|Gerard Gohou
|Ahmet Hakan Demirli (Kiradan döndü)
|Çağtay Kurukalıp
|Furkan Çetinkaya (Kiradan döndü)
|Ramazan Köse
|Onur Ural (Kiradan döndü)
|Oussama Haddadi (Kiradan döndü)
|Mickael Tirpan (Kiradan döndü)
|Julian Jeanvier (Kiradan döndü)
|Enes Sarı (Kiradan döndü)
|Armin Hodzic (Kiradan döndü)
|Arda Bulut (Kiradan döndü)
|Isaac Kiese Thelin (Kiradan döndü)
|Berat Kalkan (Kiradan döndü)
|Derrick Luckassen (Kiradan döndü)
|Danny Drinkwater (Kiradan döndü)
|Kristijan Bistrovic (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Bernard Mensah (Kiradan döndü)
|İsmail Çipe (Kiradan döndü)
|Furkan Polat (Kiradan döndü)
|Aziz Behich (Kiradan döndü)
|Taner Gümüş (Kiradan döndü)
|Karlo Muhar (Kiradan döndü)
|Anthony Uzodimma (Kiradan döndü)
|Nehuen Paz (Kiradan döndü)
|Oğuzhan Çapar (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Maksut Taşkıran (Kiradan döndü)
|Volkan Fındıklı
|Kaan Özdemir (Kiradan döndü)
|Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü)
|Veli Uğur Kara (Kiradan döndü)
|Jesse Sekidika (Kiradan döndü)
|Selim Dilli (Kiradan döndü)
|Ali Karakaya (Kiradan döndü)
|Emre Kartal (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Furkan Sagman (Kiradan döndü)
|Mamadou Samassa
|Çağrı Karabey (Kiradan döndü)
|Casimir Ninga (Kiradan döndü)
|Bünyamin Başar (Kiradan döndü)
|Olarenwaju Kayode (Kiradan döndü)
|Özkan Yiğiter (Kiradan döndü)
|Tyler Boyd (Kiradan döndü)
|Volkan Eğri (Kiradan döndü)
|Armin Djerlek (Kiradan döndü)
|Eren Şahin (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Fode Koita
|Gaston Campi
|Gervinho
|Kamil Ahmet Çörekçi
|Bruno Peres
|Majid Hosseini
|Marek Hamsik
|Marlon (Kiradan döndü)
|Abdurrahim Dursun (Kiradan döndü)
|Benik Afobe (Kiradan döndü)
|Anıl Başaran (Kiradan döndü)
|Lewis Baker (Kiradan döndü)
|Taha Tunç (Kiradan döndü)
|Salih Kavrazlı (Kiradan döndü)
|Behlül Aydın (Kiradan döndü)
|Fousseni Diabate (Kiradan döndü)
|Muhammet Taha Tepe (Kiradan döndü)
|Koray Kılınç (Kiradan döndü)
|Kerem Baykuş (Kiradan döndü)
|Gelenler
|Gidenler
|Cengizhan Akgün
|Bülent Cevahir
|Burak Kavlak (Kiradan döndü)
|Umut Bulut
|Buğra Çağıran (Kiradan döndü)
|Fernando Zuqui (Kiradan döndü)
|Atakan Müjde (Kiradan döndü)
|Benjamin Tetteh (Kiradan döndü)
|Berk Yıldız (Kiradan döndü)
|Stevie Mallan (Kiradan döndü)
|Musa Buğrahan Kavaklı (Kiradan döndü)
|Yakup Alkan (Kiradan döndü)
|Nuri Fatih Aydın (Kiradan döndü)
|Gökhan Akkan (Kiradan döndü)
|Muhammed Enes Salık (Kiradan döndü)
|Ferhat Canlı (Kiradan döndü)
|Fatih Gürden (Kiradan döndü)
|Hüseyin Ekici (Kiradan döndü)
|Furkan Yiğit (Kiradan döndü)
|Emre Selen (Kiradan döndü)