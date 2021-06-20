Süper Lig'de 2021-22 sezonunda gerçekleşen tüm transfer

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda hangi takım kimleri transfer etti? Hangi oyuncular kulüplerinden ayrıldı?

Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonunda yaptıkları tüm transfer hamlelerini sıraladık. Adana Demirspor

Alanyaspor

Altay

Antalyaspor

Başakşehir

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük

Fenerbahçe

Galatasaray

Gaziantep FK

Giresunspor

Göztepe

Hatayspor

Kasımpaşa

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor ADANA DEMİRSPOR Gelenler Gidenler Lionel Carole Hasan Kılıç Ferhat Kaplan Levent Ayçiçek Mustafa Yılmaz (Kiradan döndü) Okan Alkan Erkam Develi (Kiradan döndü) Süleyman Koç Ahmet Çelik (Kiradan döndü) Yunus Akgün (Kiradan döndü) Hamza Ok (Kiradan döndü) Emircan Altıntaş (Kiradan döndü) Berkant Yaylan (Kiradan döndü) Berk Yıldız (Kiradan döndü) Mikheil Ergemlidze (Kiradan döndü) Muhammed Şengezer (Kiradan döndü) İsmail Yüksek (Kiradan döndü) ALANYASPOR Gelenler Gidenler Daniel Candeias Steven Caulker Nemanja Milunovic Salih Uçan İsmail Ünal Ceyhun Gülselam Sıddık Çelik (Kiradan döndü) Adam Bareiro (Kiradan döndü) Murat Sevimler (Kiradan döndü) François Moubandje (Kiradan döndü) Hamza Özdemir (Kiradan döndü) Damian Kadzior (Kiradan döndü) Emre Bekir (Kiradan döndü) Yusuf Karagöz (Kiradan döndü) Rauf Öktem (Kiradan döndü) Emircan Altıntaş (Kiradan döndü) Onur Bulut (Kiradan döndü) Erdinç Mergen (Kiradan döndü) Veysel Ünal (Kiradan döndü) Furkan Bayır (Kiradan döndü) Hasan Emiroğlu (Kiradan döndü) ALTAY Gelenler Gidenler Kutay Yokuşlu (Kiradan döndü) Abdullah Aydın (Kiradan döndü) Mesut Can Tunalı (Kiradan döndü) Harun Alpsoy (Kiradan döndü) Murat Berkan Demir (Kiradan döndü) Aydın Bağ (Kiradan döndü) Kuban Altunbudak (Kiradan döndü) Hakan Demirci (Kiradan döndü) Kadir Yazıcı (Kiradan döndü) ANTALYASPOR Gelenler Gidenler Erkan Eyibil Ferhat Kaplan Sergen Yatağan (Kiradan döndü) Ersan Adem Gülüm Cenk Şen (Kiradan döndü) Jean-Armel Drole Harun Kavaklıdere (Kiradan döndü) Sidney Sam Gustavo Blanco Leschuk (Kiradan döndü) Lukas Podolski Yakup Mert Çakır (Kiradan döndü) Paul Mukairu (Kiradan döndü) Harun Alpsoy (Kiradan döndü) Adem Metin Türk (Kiradan döndü) BAŞAKŞEHİR Gelenler Gidenler Deniz Türüç Junior Fernandes Şener Özbayraklı Mehmet Topal Muhammet Demir (Kiradan döndü) Boli Bolingoli (Kiradan döndü) Onur Güney (Kiradan döndü) Atabey Çicek (Kiradan döndü) Aziz Behich (Kiradan döndü) Miguel Vieira (Kiradan döndü) Salim Farsak (Kiradan döndü) Enes Karakuş (Kiradan döndü) Emre Kaplan (Kiradan döndü) Muhammet Arslantaş (Kiradan döndü) Muhammed Şengezer (Kiradan döndü) BEŞİKTAŞ Gelenler Gidenler Kerem Kalafat (Kiradan döndü) Vincent Aboubakar Umut Nayır (Kiradan döndü) Bernard Mensah (Kiradan döndü) Kartal Yılmaz (Kiradan döndü) Francisco Montero (Kiradan döndü) Atakan Üner (Kiradan döndü) Valentin Rosier (Kiradan döndü) Erdoğan Kaya (Kiradan döndü) Rachid Ghezzal (Kiradan döndü) Güven Yalçın (Kiradan döndü) Cenk Tosun (Kiradan döndü) Jeremain Lens (Kiradan döndü) Dorukhan Toköz Tyler Boyd (Kiradan döndü) ÇAYKUR RİZESPOR Gelenler Gidenler Oğuzgan Malcı (Kiradan döndü) Braian Samudio Eren Karadağ (Kiradan döndü) Tunay Torun Muhammet Çelik (Kiradan döndü) Konrad Michalak (Kiradan döndü) Atakan Akkaynak (Kiradan döndü) Yassine Meriah (Kiradan döndü) Çınar Tarhan (Kiradan döndü) Godfred Donsah (Kiradan döndü) Mahsun Çapkan (Kiradan döndü) Fernando Andrade (Kiradan döndü) Emirhan Topçu (Kiradan döndü) Murat Sağlam (Kiradan döndü) Sinan Yazıcı (Kiradan döndü) Onur Bulut (Kiradan döndü) Can Vural (Kiradan döndü) Burak Albayrak (Kiradan döndü) FATİH KARAGÜMRÜK Gelenler Gidenler Aleksandar Pesic Fatih Kurucuk Kerim Frei Cristobal Jorquera Salih Dursun Bojan Saranov Burak Bekaroğlu Murat Sarıgül Yasin Cakaloğlu (Kiradan döndü) Artur Sobiech Enzo Roco Jimmy Durmaz (Kiradan döndü) Gaston Campi (Kiradan döndü) Kemal Ademi (Kiradan döndü) Jeremain Lens (Kiradan döndü) FENERBAHÇE Gelenler Gidenler Serdar Dursun Michael Frey Berke Özer (Kiradan döndü) Ömer Faruk Beyaz Barış Alıcı (Kiradan döndü) Deniz Türüç Muhammed Gümüşkaya (Kiradan döndü) Papiss Cisse Miha Zajc (Kiradan döndü) Oytun Özdoğan Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü) Harun Tekin Barış Sungur (Kiradan döndü) Murat Sağlam (Kiradan döndü) Zanka (Kiradan döndü) Nabil Dirar (Kiradan döndü) Kemal Ademi (Kiradan döndü) İsmail Yüksek (Kiradan döndü) GALATASARAY Gelenler Gidenler Aytaç Kara Şener Özbayraklı Alpaslan Öztürk Marcelo Saracchi (Kiradan döndü) İsmail Çipe (Kiradan döndü) Oghenekaro Etebo (Kiradan döndü) Yunus Akgün (Kiradan döndü) Halil Dervişoğlu (Kiradan döndü) Jimmy Durmaz (Kiradan döndü) Henry Onyekuru (Kiradan döndü) Atalay Babacan (Kiradan döndü) Gedson Fernandes (Kiradan döndü) Batuhan Şen (Kiradan döndü) Ali Yavuz Kol (Kiradan döndü) Jesse Sekidika (Kiradan döndü) Emin Bayram (Kiradan döndü) Mbaye Diagne (Kiradan döndü) GAZİANTEP FK Gelenler Gidenler Vladyslav Kobylyanskyi Bilal Başacıkoğlu Angelo Sagal Osama Rashid (Kiralık) Yusuf Türk (Kiradan döndü) Junior Morais Ali Ateş (Kiradan döndü) Andre Sousa Hasan Yurtseven (Kiradan döndü) Roderick Miranda Mücahid Albayrak (Kiradan döndü) Güray Vural Muhammet Demir (Kiradan döndü) GİRESUNSPOR Gelenler Gidenler Oğuzhan Öztürk (Kiradan döndü) Sadi Karaduman Erkan Anapa (Kiradan döndü) Muhammed Ertürk Ertuğrul Şenlikoğlu (Kiradan döndü) İshak Doğan Doğanay Aygün (Kiradan döndü) Mehmet Taş Cevatcan Ekinci (Kiradan döndü) Abdou Traore Saruhan Bolat (Kiradan döndü) Yasin Ozan Marko Milinkovic Kerem Kalafat (Kiradan döndü) Anthony Uzodimma (Kiradan döndü) GÖZTEPE Gelenler Gidenler Cherif Ndiaye Alpaslan Öztürk Kahraman Demirtaş Batuhan Kırdaroğlu (Kiralık) Gökay Eser (Kiradan döndü) Peter Zulj (Kiradan döndü) Ege Özkayımoğlu (Kiradan döndü) Fousseni Diabate (Kiradan döndü) Yusuf Talum (Kiradan döndü) Anderson Esiti (Kiradan döndü) Burak Süleyman (Kiradan döndü) Eren Bilen (Kiradan döndü) HATAYSPOR Gelenler Gidenler Sadık Baş Selim Ilgaz Fatih Kurucuk Soner Örnek Bertuğ Yıldırım Rayane Aabid Bülent Cevahir Yusuf Abdioğlu Saba Lobjanidze Akın Alkan Burak Öksüz Mesut Caytemel Osman Şahin Pablo Santos (Kiradan döndü) Sam Adekugbe Alexandros Katranis (Kiradan döndü) Emre Çolak Jean-Claude Billong (Kiradan döndü) Samed Karakoc (Kiradan döndü) David Akintola (Kiradan döndü) Ahmet Hakan Şahin (Kiradan döndü) Youssouf Kone (Kiradan döndü) KASIMPAŞA Gelenler Gidenler Mustafa Ethem Erboğa (Kiradan döndü) Fode Koita Hasan Bilal (Kiradan döndü) Aytaç Kara Murat Can Yıldız (Kiradan döndü) Gerard Gohou Ahmet Hakan Demirli (Kiradan döndü) Çağtay Kurukalıp Furkan Çetinkaya (Kiradan döndü) Ramazan Köse Onur Ural (Kiradan döndü) Oussama Haddadi (Kiradan döndü) Mickael Tirpan (Kiradan döndü) Julian Jeanvier (Kiradan döndü) Enes Sarı (Kiradan döndü) Armin Hodzic (Kiradan döndü) Arda Bulut (Kiradan döndü) Isaac Kiese Thelin (Kiradan döndü) Berat Kalkan (Kiradan döndü) Derrick Luckassen (Kiradan döndü) Danny Drinkwater (Kiradan döndü) Kristijan Bistrovic (Kiradan döndü) KAYSERİSPOR Gelenler Gidenler Bernard Mensah (Kiradan döndü) İsmail Çipe (Kiradan döndü) Furkan Polat (Kiradan döndü) Aziz Behich (Kiradan döndü) Taner Gümüş (Kiradan döndü) Karlo Muhar (Kiradan döndü) Anthony Uzodimma (Kiradan döndü) Nehuen Paz (Kiradan döndü) Oğuzhan Çapar (Kiradan döndü) KONYASPOR Gelenler Gidenler Maksut Taşkıran (Kiradan döndü) Volkan Fındıklı Kaan Özdemir (Kiradan döndü) Oğuz Kaan Güçtekin (Kiradan döndü) Veli Uğur Kara (Kiradan döndü) Jesse Sekidika (Kiradan döndü) Selim Dilli (Kiradan döndü) Ali Karakaya (Kiradan döndü) Emre Kartal (Kiradan döndü) SİVASSPOR Gelenler Gidenler Furkan Sagman (Kiradan döndü) Mamadou Samassa Çağrı Karabey (Kiradan döndü) Casimir Ninga (Kiradan döndü) Bünyamin Başar (Kiradan döndü) Olarenwaju Kayode (Kiradan döndü) Özkan Yiğiter (Kiradan döndü) Tyler Boyd (Kiradan döndü) Volkan Eğri (Kiradan döndü) Armin Djerlek (Kiradan döndü) Eren Şahin (Kiradan döndü) TRABZONSPOR Gelenler Gidenler Fode Koita Gaston Campi Gervinho Kamil Ahmet Çörekçi Bruno Peres Majid Hosseini Marek Hamsik Marlon (Kiradan döndü) Abdurrahim Dursun (Kiradan döndü) Benik Afobe (Kiradan döndü) Anıl Başaran (Kiradan döndü) Lewis Baker (Kiradan döndü) Taha Tunç (Kiradan döndü) Salih Kavrazlı (Kiradan döndü) Behlül Aydın (Kiradan döndü) Fousseni Diabate (Kiradan döndü) Muhammet Taha Tepe (Kiradan döndü) Koray Kılınç (Kiradan döndü) Kerem Baykuş (Kiradan döndü) YENİ MALATYASPOR Gelenler Gidenler Cengizhan Akgün Bülent Cevahir Burak Kavlak (Kiradan döndü) Umut Bulut Buğra Çağıran (Kiradan döndü) Fernando Zuqui (Kiradan döndü) Atakan Müjde (Kiradan döndü) Benjamin Tetteh (Kiradan döndü) Berk Yıldız (Kiradan döndü) Stevie Mallan (Kiradan döndü) Musa Buğrahan Kavaklı (Kiradan döndü) Yakup Alkan (Kiradan döndü) Nuri Fatih Aydın (Kiradan döndü) Gökhan Akkan (Kiradan döndü) Muhammed Enes Salık (Kiradan döndü) Ferhat Canlı (Kiradan döndü) Fatih Gürden (Kiradan döndü) Hüseyin Ekici (Kiradan döndü) Furkan Yiğit (Kiradan döndü) Emre Selen (Kiradan döndü)