Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'i

Kagawa ve arkadaşları, Goal Türkiye'nin geleneksel haftanın en iyi kadrosunda öne çıkan isimler oldular.

Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Goal Türkiye'nin Opta istatistiklerinin yardımıyla hazırladığı kadronun bu sezonki 20. edisyonunda Beşiktaşlı futbolcular dikkat çekiyorlar.

Yeni takımıyla sahaya adımını attığı ilk üç dakika içerisinde iki gol atan Shinji Kagawa'nın yanı sıra, siyah beyazlı ekibin Antalyaspor deplasmanındaki 6-2'lik zaferine golleriyle katkıda bulunan Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson da kadroda yer aldılar.

Ligdeki liderliğini Akhisar deplasmanında elde ettiği 3-0'lık zaferle sürdüren Başakşehir'in iki oyuncuyla temsil edildiği kadroya Sivasspor iki; Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor birer oyuncu soktular.

Haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...