Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'i
Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'i belli oldu.
Goal Türkiye'nin Opta istatistiklerinin yardımıyla hazırladığı kadronun bu sezonki 20. edisyonunda Beşiktaşlı futbolcular dikkat çekiyorlar.
Yeni takımıyla sahaya adımını attığı ilk üç dakika içerisinde iki gol atan Shinji Kagawa'nın yanı sıra, siyah beyazlı ekibin Antalyaspor deplasmanındaki 6-2'lik zaferine golleriyle katkıda bulunan Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson da kadroda yer aldılar.
Ligdeki liderliğini Akhisar deplasmanında elde ettiği 3-0'lık zaferle sürdüren Başakşehir'in iki oyuncuyla temsil edildiği kadroya Sivasspor iki; Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor birer oyuncu soktular.
Haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|Oyuncu
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Mert Günok
|Yediği gol: 0
|Kalesine gelen isabetli şut: 6
|Kurtarış: 6
|Mauricio Isla
|Topla buluşma: 91
|İsabetli pas %: 92.3
|Kazandığı ikili mücadele: 5
|Uzaklaştırma: 2
|Zargo Toure
|Kazandığı ikili mücadele: 9
|Uzaklaştırma: 3
|Kazandığı hava topu: 6
|Pas arası: 1
|Chidozie Awaziem
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|İkili mücadele %: 88.9
|Uzaklaştırma: 6
|Kazandığı hava topu: 4
|Fabrice N'Sakala
|İsabetli pas %: 97
|Sahipsiz top kazanma: 13
|Şut pası: 2
|Kazandığı ikili mücadele: 5
|Atiba Hutchinson
|Gol: 1
|Sahipsiz top kazanma: 8
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|Pas arası: 3
|Dorukhan Toköz
|Gol: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 4
|Sahipsiz top kazanma: 7
|RCS topla buluşma: 2
|Edin Visca
|Asist: 3
|RCS topla buluşma: 10
|Şut pası: 6
|Çalım: 1
|Shinji Kagawa
|Gol: 2
|İsabetli şut: 2
|Gole çevirme %: 100
|Şut pası: 1
|Fousseni Diabaté
|Asist: 2
|Çalım: 3
|Şut pası: 3
|RCS topla buluşma: 4
|Arouna Koné
|Gol: 2
|Şut: 8
|RCS topla buluşma: 10
|Şut pası: 1