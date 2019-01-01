Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
1 Şubat Cuma
20:30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa
2 Şubat Cumartesi
13:30 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
16:00 Kasımpaşa - Sivasspor: Arda Kardeşler
16:00 Trabzonspor - Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19:00 Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy
3 Şubat Pazar
13:30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16:00 Akhisaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
4 Şubat Pazartesi
20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya