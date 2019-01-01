Transferler
Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

Son güncelleme
Yorum()
AA
TFF, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

1 Şubat Cuma

20:30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

16:00 Kasımpaşa - Sivasspor: Arda Kardeşler

Editörün Seçtikleri

16:00 Trabzonspor - Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19:00 Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar

13:30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16:00 Akhisaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek

19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi

20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

Sonraki haber:
Kapadokya'dan İstanbul'a uzanan hikaye: Kostas Mitroglou
Sonraki haber:
Süper Lig'deki ara transferler hamleleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
Sonraki haber:
Özer Hurmacı, Sivasspor'a transfer oldu
Sonraki haber:
Mbaye Diagne sağlık kontrollerinden geçirildi
Sonraki haber:
Galatasaray, Kostas Mitroglou ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Kapat