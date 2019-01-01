Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

TFF, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

1 Şubat Cuma

20:30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

16:00 Kasımpaşa - Sivasspor: Arda Kardeşler

16:00 Trabzonspor - Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19:00 Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar

13:30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16:00 Akhisaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek

19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi

20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya