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Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i

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Goal Türkiye'nin Opta verileriyle hazırladığı haftanın 11'i serisinin 19. edisyonu çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Opta verileriyle hazırlanan ve o haftanın en iyi performans gösteren oyuncularının yer aldığı kadroda bu hafta 9 takımdan futbolcu var.

Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir kadroda ikişer oyuncuyla temsil ediliyorlar. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Erzurumspor ise birer oyuncuyla kendilerine yer buldular.

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Haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:

Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...

OYUNCU PERFORMANS (@OptaCan)
Ibrahim Sehic Kurtarış: 4 Kurtarış %: 80    
Nejc Skubic Gol: 1 Asist: 1 Topla buluşma: 82  
Arturo Mina Gol: 1 Asist: 1 Kazandığı ikili mücadele: 15 Hava topu kazanma: 4
Marcão Topla buluşma: 61 Kazandığı ikili mücadele: 11 Pas arası: 4 Top kapma: 2
Gaël Clichy Topla buluşma: 84 Kazandığı ikili mücadele: 8 Top kapma: 4 Pas arası: 4
Edin Visca Gol: 1 Asist: 1 RCS topla buluşma: 7 Şut pası: 3
Marko Jevtovic Gol: 1 Kazandığı ikili mücadele: 10 Top kapma: 3 İsabetli pas %: 92.2
Mehmet Ekici Gol: 2 RCS topla buluşma: 6 Şut pası: 3 Kazandığı ikili mücadele: 6
Abdulkadir Parmak Gol: 1 İsabetli pas %: 90.2 Kazandığı ikili mücadele: 8 Top kapma: 4
Papiss Demba Cissé Gol: 1 Topla buluşma: 49 İsabetli şut: 2 İsabetli pas %: 81.8
Vedat Muriqi Gol: 1 RCS topla buluşma: 10 Şut pası: 3 İsabetli şut: 2

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