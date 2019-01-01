Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i belli oldu.
Opta verileriyle hazırlanan ve o haftanın en iyi performans gösteren oyuncularının yer aldığı kadroda bu hafta 9 takımdan futbolcu var.
Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir kadroda ikişer oyuncuyla temsil ediliyorlar. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Erzurumspor ise birer oyuncuyla kendilerine yer buldular.
Haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...
|OYUNCU
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Ibrahim Sehic
|Kurtarış: 4
|Kurtarış %: 80
|Nejc Skubic
|Gol: 1
|Asist: 1
|Topla buluşma: 82
|Arturo Mina
|Gol: 1
|Asist: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 15
|Hava topu kazanma: 4
|Marcão
|Topla buluşma: 61
|Kazandığı ikili mücadele: 11
|Pas arası: 4
|Top kapma: 2
|Gaël Clichy
|Topla buluşma: 84
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|Top kapma: 4
|Pas arası: 4
|Edin Visca
|Gol: 1
|Asist: 1
|RCS topla buluşma: 7
|Şut pası: 3
|Marko Jevtovic
|Gol: 1
|Kazandığı ikili mücadele: 10
|Top kapma: 3
|İsabetli pas %: 92.2
|Mehmet Ekici
|Gol: 2
|RCS topla buluşma: 6
|Şut pası: 3
|Kazandığı ikili mücadele: 6
|Abdulkadir Parmak
|Gol: 1
|İsabetli pas %: 90.2
|Kazandığı ikili mücadele: 8
|Top kapma: 4
|Papiss Demba Cissé
|Gol: 1
|Topla buluşma: 49
|İsabetli şut: 2
|İsabetli pas %: 81.8
|Vedat Muriqi
|Gol: 1
|RCS topla buluşma: 10
|Şut pası: 3
|İsabetli şut: 2