Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i

Goal Türkiye'nin Opta verileriyle hazırladığı haftanın 11'i serisinin 19. edisyonu çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Opta verileriyle hazırlanan ve o haftanın en iyi performans gösteren oyuncularının yer aldığı kadroda bu hafta 9 takımdan futbolcu var.

Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir kadroda ikişer oyuncuyla temsil ediliyorlar. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Erzurumspor ise birer oyuncuyla kendilerine yer buldular.

Haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 19. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...