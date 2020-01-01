Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
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AA
2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
17 Ocak Cuma
20:00 | Ankaragücü - Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi
14:00 | Alanyaspor - Kayserispor: Ali Palabıyık
17:00 | Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20:00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar
13:30 | Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16:00 | Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16:00 | Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 | Beşiktaş - Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi
20:00 | Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler