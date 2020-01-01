Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

17 Ocak Cuma

20:00 | Ankaragücü - : Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi

14:00 | - : Ali Palabıyık

17:00 | - : Serkan Tokat

20:00 | Gaziantep FK - : Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar

13:30 | - : Atilla Karaoğlan

16:00 | - : Zorbay Küçük

16:00 | - : Yaşar Kemal Uğurlu

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19:00 | Beşiktaş - : Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi

20:00 | Rizespor - : Arda Kardeşler