Süper Lig

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

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AA
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

17 Ocak Cuma

20:00 | Ankaragücü - Konyaspor: Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi

14:00 | Alanyaspor - Kayserispor: Ali Palabıyık

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17:00 | Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20:00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar

13:30 | Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16:00 | Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16:00 | Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

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19:00 | Beşiktaş - Sivasspor: Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi

20:00 | Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

 

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