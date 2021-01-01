Süper Lig

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

AA
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Halis Ozkahya
AA
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Hatayspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık, Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Ocak Cumartesi:

Editörün Seçtikleri

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    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

    16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

    19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

    10 Ocak Pazar:

    13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

    16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

    19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

    Haberin devamı aşağıda

    11 Ocak Pazartesi:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​

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