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Süper Lig'de 18. haftanın en iyi 11'i

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Opta & Goal işbirliğiyle hazırlanan kadroya Galatasaray damga vurdu.

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Dolayısıyla, haftanın 11'i serisi de kaldığı yerden devam ediyor!

Goal Türkiye'nin Opta verilerini kullanarak düzenli olarak hazırladığı haftanın en iyi 11'inin bu sezonki 18. edisyonu çıktı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 6-0'la geçtiği haftaya damga vuran, doğal olarak, sarı kırmızılı futbolcular oldu. Cimbom, haftanın 11'inde beş futbolcuyla temsil edildi.

Editörün Seçtikleri

Beşiktaş'ın iki oyuncusuyla yer aldığı kadroyu Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor ve Başakşehir'den birer futbolcu tamamlıyor.

Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:

Süper Lig'de 18. haftanın en iyi 11'i

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 18. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...

Oyuncu PERFORMANS (@OptaCan)
Gökhan Akkan Karşılaştığı Şut: 6 Kurtarış %: 100 Kurtarış: 6  
Mariano Pas %: 94 Şut Pası: 5 Asist: 1 İsabetli Orta: 3
Marcao Topla Buluşma: 118 Pas %: 92 Kazanılan Sahipsiz Top: 9 Başarılı Hava Topu: 4
Jean-Armel Kana-Biyik Pas %: 87 Uzaklaştırma: 3 Pas Arası: 1 Kazanılan Sahipsiz Top: 5
Fabrice N'Sakala Şut Pası: 1 Uzaklaştırma: 5 Kazanılan Sahipsiz Top: 8 Başarılı İkili Mücadele: 12
Dorukhan Toköz Gol: 1 Şut Pası: 3 Başarılı İkili Mücadele: 9 Pas Arası: 5
Badou Ndiaye Pas %: 92 Gol: 1 Asist: 1 Şut Pası: 2
Edin Visca İsabetli Şut: 3 Gol: 1 Şut Pası: 2 Ceza Sahasında Topla Buluşma: 10
Adem Ljajic İsabetli Şut: 1 Şut Pası: 3 Asist: 2 Kazanılan Sahipsiz Top: 5
Henry Onyekuru İsabetli Şut: 3 Gol: 3 Şut Pası: 2 Ceza Sahasında Topla Buluşma: 11
Sinan Gümüş İsabetli Şut: 3 Gol: 2 Şut Pası: 2 Ceza Sahasında Topla Buluşma: 5

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