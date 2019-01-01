Süper Lig'de 18. haftanın en iyi 11'i

Opta & Goal işbirliğiyle hazırlanan kadroya Galatasaray damga vurdu.

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Dolayısıyla, haftanın 11'i serisi de kaldığı yerden devam ediyor!

Goal Türkiye'nin Opta verilerini kullanarak düzenli olarak hazırladığı haftanın en iyi 11'inin bu sezonki 18. edisyonu çıktı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 6-0'la geçtiği haftaya damga vuran, doğal olarak, sarı kırmızılı futbolcular oldu. Cimbom, haftanın 11'inde beş futbolcuyla temsil edildi.

Beşiktaş'ın iki oyuncusuyla yer aldığı kadroyu Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor ve Başakşehir'den birer futbolcu tamamlıyor.

Haftanın 11'i şu şekilde oluştu:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 18. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor...