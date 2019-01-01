Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:
18. hafta programı
18 Ocak Cuma
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş
19 Ocak Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe
16.00 Antalyaspor-Kayserispor
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
20 Ocak Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
21 Ocak Pazartesi
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19. hafta programı
25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor
16.00 Kayserispor-Bursaspor
19.00 Göztepe-Galatasaray
27 Ocak Pazar
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
28 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor
20. hafta programı
1 Şubat Cuma
20.30 Fenerbahçe-Göztepe
2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
3 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş
4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor