Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:

18. hafta programı

18 Ocak Cuma Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu

PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi?

FIFA 2019'un en iyi 100 oyuncusu

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş

19 Ocak Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

16.00 Antalyaspor-Kayserispor

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

20 Ocak Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

21 Ocak Pazartesi

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19. hafta programı

25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

26 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor

16.00 Kayserispor-Bursaspor

19.00 Göztepe-Galatasaray

27 Ocak Pazar

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

28 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor

20. hafta programı

1 Şubat Cuma

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

3 Şubat Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir

Haberin devamı aşağıda

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş

4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor