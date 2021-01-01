Süper Lig

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

AA
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Hakem
Getty Images
MHK, yaptığı açıklamada Süper Lig'de 17. haftada görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

5 Ocak Salı:

16.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba:

13.30 DenizlisporKayserispor: Ali Şansalan

16.00 GençlerbirliğiHatayspor: Yasin Kol

16.00 Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe:

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler

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