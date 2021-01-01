Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
5 Ocak Salı:
16.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Alper Ulusoy
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler