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Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'i

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Opta ve Goal iş birliğiyle hazırlanan kadroda bu hafta toplam 6 gol atan ileri üçlü dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 16. hafta sona ererken, Opta Türkiye ve Goal Türkiye iş birliğiyle seçilen haftanın en iyi 11'i de belli oldu.

Haftaya damgasını vuran takımlar 11'e ikişer oyuncu sokmayı başaran Sivasspor ve Kasımpaşa oldu.

Haftanın 11'i şu isimlerden oluşuyor:

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Super Lig 16. Hafta En İyi 11

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Oyuncu PERFORMANS (@OptaCan)
Uğurcan Çakır Kurtarış: 7 Kurtarış %: 78    
Strahil Popov Topla Buluşma: 87 İsabetli Orta: 6 Asist: 1 İsabetli Pas %: 88.2
David Braz Gole Kapama: 1 Kazandığı Hava Topu: 6 Uzaklaştırma: 3 Kazandığı İkili Mücadele: 11
Domagoj Vida Kazandığı İkili Mücadele: 11 İsabetli Pas %: 94.1 Pas Arası: 3 Uzaklaştırma: 6
Umut Meraş Topla Buluşma: 79 İsabetli Pas %: 90.9 Kazandığı İkili Mücadele: 9 Top Kapma: 3
Bernard Mensah Topla Buluşma: 80 Kazandığı İkili Mücadele: 11 Top Kapma: 4 Sahipsiz Top Kazanma: 11
Mathieu Valbuena Asist: 1 Topla Buluşma: 87 Şut Pası: 5 Kazandığı İkili Mücadele: 5
Robinho Gol: 2 Şut Pası: 4 Çalım: 4 Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 8
Adis Jahovic Gol: 2 İsabetli Şut: 2 Kazandığı İkili Mücadele: 11 Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 9
Mbaye Diagne Gol: 2 Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 8 Şut Pası: 2 Kazandığı Hava Topu: 4
Khalid Boutaib Gol: 2 Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 4 Gole Çevirme %: 100 Şut Pası: 1

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