Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'i
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AA
Süper Lig'de 16. hafta sona ererken, Opta Türkiye ve Goal Türkiye iş birliğiyle seçilen haftanın en iyi 11'i de belli oldu.
Haftaya damgasını vuran takımlar 11'e ikişer oyuncu sokmayı başaran Sivasspor ve Kasımpaşa oldu.
Haftanın 11'i şu isimlerden oluşuyor:
Neden haftanın en iyi 11'indeler?
Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor:
|Oyuncu
|PERFORMANS (@OptaCan)
|Uğurcan Çakır
|Kurtarış: 7
|Kurtarış %: 78
|Strahil Popov
|Topla Buluşma: 87
|İsabetli Orta: 6
|Asist: 1
|İsabetli Pas %: 88.2
|David Braz
|Gole Kapama: 1
|Kazandığı Hava Topu: 6
|Uzaklaştırma: 3
|Kazandığı İkili Mücadele: 11
|Domagoj Vida
|Kazandığı İkili Mücadele: 11
|İsabetli Pas %: 94.1
|Pas Arası: 3
|Uzaklaştırma: 6
|Umut Meraş
|Topla Buluşma: 79
|İsabetli Pas %: 90.9
|Kazandığı İkili Mücadele: 9
|Top Kapma: 3
|Bernard Mensah
|Topla Buluşma: 80
|Kazandığı İkili Mücadele: 11
|Top Kapma: 4
|Sahipsiz Top Kazanma: 11
|Mathieu Valbuena
|Asist: 1
|Topla Buluşma: 87
|Şut Pası: 5
|Kazandığı İkili Mücadele: 5
|Robinho
|Gol: 2
|Şut Pası: 4
|Çalım: 4
|Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 8
|Adis Jahovic
|Gol: 2
|İsabetli Şut: 2
|Kazandığı İkili Mücadele: 11
|Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 9
|Mbaye Diagne
|Gol: 2
|Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 8
|Şut Pası: 2
|Kazandığı Hava Topu: 4
|Khalid Boutaib
|Gol: 2
|Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 4
|Gole Çevirme %: 100
|Şut Pası: 1