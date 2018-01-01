Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'i

Opta ve Goal iş birliğiyle hazırlanan kadroda bu hafta toplam 6 gol atan ileri üçlü dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 16. hafta sona ererken, Opta Türkiye ve Goal Türkiye iş birliğiyle seçilen haftanın en iyi 11'i de belli oldu.

Haftaya damgasını vuran takımlar 11'e ikişer oyuncu sokmayı başaran Sivasspor ve Kasımpaşa oldu.

Haftanın 11'i şu isimlerden oluşuyor:

Neden haftanın en iyi 11'indeler?

Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuların öne çıkan Opta istatistikleri ise aşağıdaki tabloda yer alıyor: