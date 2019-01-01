Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Açılış mücadelesi olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

6 Aralık Cuma:

20.30 - : Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk -Demir Grup : Ümit Öztürk

17.30 MKE Ankaragücü- : Mete Kalkavan

20.00 -Aytemiz : Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding -Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık

16.30 - : Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Yukatel -Medipol : Alper Ulusoy

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19.00 -Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya -Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus