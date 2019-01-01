Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus