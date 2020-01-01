Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

11 Aralık Cuma:

19.00 -Yukatel : Ramazan Keleş

Daha fazla takım

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş -Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo - : Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor- : Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding : Mete Kalkavan

19.00 - : Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- : Alper Ulusoy

16.00 Medipol -Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Haberin devamı aşağıda

19.00 Aytemiz -Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup -Fraport TAV : Halis Özkahya