Süper Lig

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

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Atilla Karaoglan hakem 28112020
AA
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş 

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    12 Aralık Cumartesi:

    13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

    16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya

    19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

    19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar 

    13 Aralık Pazar:

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

    16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

    14 Aralık Pazartesi: 

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya

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