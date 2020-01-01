Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
4 Aralık Cuma
19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi
13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Konyaspor - BB Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar
13.30 Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi
19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa