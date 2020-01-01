Süper Lig

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

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Ali Palabiyik
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Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemler şöyle: 

4 Aralık Cuma

19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

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    13.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus

    16.00 Konyaspor - BB Erzurumspor: Halis Özkahya

    16.00 Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır

    19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

    6 Aralık Pazar

    13.30 Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk

    Haberin devamı aşağıda

    16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

    19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    7 Aralık Pazartesi

    19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

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