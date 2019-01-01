Süper Lig ve 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, 16-17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
İlk hafta oynanacak bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.
İşte Süper Lig'in 1. haftasında görev alacak hakemler:
Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler
TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler ise şöyle:
Giresunspor - Menemenspor: Onur Özütoprak
Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam
Osmanlıspor - Boluspo: Yiğit Arslan
Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın
B.B. Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol
Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge