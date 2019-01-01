Süper Lig

Süper Lig ve 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

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AA
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig'de birinci hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, 16-17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlk hafta oynanacak bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

İşte Süper Lig'in 1. haftasında görev alacak hakemler:

Editörün Seçtikleri

Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu

Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Hüseyin Göçek

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

 

TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler ise şöyle:

Giresunspor - Menemenspor: Onur Özütoprak

Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

Osmanlıspor - Boluspo: Yiğit Arslan

Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

B.B. Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge

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