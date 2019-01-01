Süper Lig ve 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig'de birinci hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

ve TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, 16-17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlk hafta oynanacak bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

İşte Süper Lig'in 1. haftasında görev alacak hakemler:

- : Abdulkadir Bitigen



- Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek



- Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu



- : Tugay Kaan Numanoğlu



- Ankaragücü: Bülent Birincioğlu



- : Zorbay Küçük



- : Cüneyt Çakır



- : Hüseyin Göçek



- : Arda Kardeşler

TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler ise şöyle:

- Menemenspor: Onur Özütoprak

Fatih Karagümrük - : Kutluhan Bilgiç

- : Kadir Sağlam

- Boluspo: Yiğit Arslan

- : Cihan Aydın

B.B. Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

- Ümraniyespor: Murat Erdoğan

Akhisarspor - : Yasin Kol

- Keçiörengücü: Mert Güzenge