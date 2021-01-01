Süper Lig takımlarına bay geçmek yaramıyor!
Süper Lig, bu sezon alışık olmadığı bir uygulamayla oynanıyor. Geçen sezon sona erdikten sonra alınan küme düşmenin kaldırılması kararı nedeniyle, 2020-21 sezonunda toplam 21 takım mücadele ediyor. Bu da her hafta bir takımın haftayı bay geçmesi anlamına geliyor.
Sıkışık fikstürün de etkisiyle haftayı bay geçen ekiplerin dinleneceği, kadrolardaki sakatlarının iyileşeceği ve bu sayede takımların bir avantaj yakalayacakları düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı.
Sezonun şu anki bölümüne kadar 16 takım bay hafta geçirdi. Bu 16 takımdan ise sadece beş tanesi, ertesi hafta oynadıkları maçı kazanabildi. Bu takımlar Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fenerbahçe oldu.
Altı takım ise bay hafta dönüşünden puansız ayrıldı. Bu altı takımın yenilgileri de iki milli maç arası geçildikten sonraki döneme denk geldi.
Tabloya bakınca, özellikle son dönemde bay geçmenin bir dezavantaja dönüştüğü görülüyor. Son 11 haftada sadece Gaziantep ve Fenerbahçe bay haftası dönüşleri galibiyetle tanışabildi. Bu iki takım da lige dönüşlerinde Başakşehir'i mağlup etti.
Fikstür gereği bay geçen takımların tamamı, ertesi haftaki maçlarını deplasmanlarda oynadı.Sezonun ikinci yarısında fikstür avantajıyla tablonun değişmesi de mümkün olabilir. Fakat ilk etapta, bay geçmenin Süper Lig takımlarına pek yaramadığı görülüyor.
|
HAFTA
|
BAY GEÇEN TAKIM
|
ERTESİ HAFTA OYNANAN MAÇ
|1. Hafta
|Konyaspor
|Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor
|2. Hafta
|Ankaragücü
|Sivasspor 0-0 Ankaragücü
|3. Hafta
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği
|4. Hafta
|Sivasspor
|Kayserispor 1-3 Sivasspor
|5. Hafta
|Beşiktaş
|Denizlispor 2-3 Beşiktaş
|6. Hafta
|Kayserispor
|Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor
|7. Hafta
|Denizlispor
|Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
|8. Hafta
|Çaykur Rizespor
|Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor
|9. Hafta
|Yeni Malatyaspor
|Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor
|10. Hafta
|Hatayspor
|Galatasaray 3-0 Hatayspor
|11. Hafta
|Gaziantep FK
|Başakşehir 1-2 Gaziantep FK
|12. Hafta
|Galatasaray
|Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray
|13. Hafta
|Başakşehir
|Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
|14. Hafta
|Fatih Karagümrük
|Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük
|15. Hafta
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
|16. Hafta
|Göztepe
|Trabzonspor 1-0 Göztepe