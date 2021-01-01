Süper Lig takımlarına bay geçmek yaramıyor!

Süper Lig’de bu sezon 16 takım haftayı bay geçti. Bu takımların sadece beş tanesi ertesi hafta oynadıkları maçı kazanabildi.

Süper Lig, bu sezon alışık olmadığı bir uygulamayla oynanıyor. Geçen sezon sona erdikten sonra alınan küme düşmenin kaldırılması kararı nedeniyle, 2020-21 sezonunda toplam 21 takım mücadele ediyor. Bu da her hafta bir takımın haftayı bay geçmesi anlamına geliyor.

Sıkışık fikstürün de etkisiyle haftayı bay geçen ekiplerin dinleneceği, kadrolardaki sakatlarının iyileşeceği ve bu sayede takımların bir avantaj yakalayacakları düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı.

Sezonun şu anki bölümüne kadar 16 takım bay hafta geçirdi. Bu 16 takımdan ise sadece beş tanesi, ertesi hafta oynadıkları maçı kazanabildi. Bu takımlar , , Beşiktaş, Gaziantep FK ve oldu.

Daha fazla takım

Altı takım ise bay hafta dönüşünden puansız ayrıldı. Bu altı takımın yenilgileri de iki milli maç arası geçildikten sonraki döneme denk geldi.

Tabloya bakınca, özellikle son dönemde bay geçmenin bir dezavantaja dönüştüğü görülüyor. Son 11 haftada sadece Gaziantep ve Fenerbahçe bay haftası dönüşleri galibiyetle tanışabildi. Bu iki takım da lige dönüşlerinde 'i mağlup etti.

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Fikstür gereği bay geçen takımların tamamı, ertesi haftaki maçlarını deplasmanlarda oynadı.Sezonun ikinci yarısında fikstür avantajıyla tablonun değişmesi de mümkün olabilir. Fakat ilk etapta, bay geçmenin Süper Lig takımlarına pek yaramadığı görülüyor.