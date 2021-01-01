Süper Lig

Süper Lig takımlarına bay geçmek yaramıyor!

Goal
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Arda Turan Ndao Karagümrük Galatasaray 12192020
AA
Süper Lig’de bu sezon 16 takım haftayı bay geçti. Bu takımların sadece beş tanesi ertesi hafta oynadıkları maçı kazanabildi.

Süper Lig, bu sezon alışık olmadığı bir uygulamayla oynanıyor. Geçen sezon sona erdikten sonra alınan küme düşmenin kaldırılması kararı nedeniyle, 2020-21 sezonunda toplam 21 takım mücadele ediyor. Bu da her hafta bir takımın haftayı bay geçmesi anlamına geliyor.

Sıkışık fikstürün de etkisiyle haftayı bay geçen ekiplerin dinleneceği, kadrolardaki sakatlarının iyileşeceği ve bu sayede takımların bir avantaj yakalayacakları düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı.

Sezonun şu anki bölümüne kadar 16 takım bay hafta geçirdi. Bu 16 takımdan ise sadece beş tanesi, ertesi hafta oynadıkları maçı kazanabildi. Bu takımlar Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fenerbahçe oldu.

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    Altı takım ise bay hafta dönüşünden puansız ayrıldı. Bu altı takımın yenilgileri de iki milli maç arası geçildikten sonraki döneme denk geldi.

    Tabloya bakınca, özellikle son dönemde bay geçmenin bir dezavantaja dönüştüğü görülüyor. Son 11 haftada sadece Gaziantep ve Fenerbahçe bay haftası dönüşleri galibiyetle tanışabildi. Bu iki takım da lige dönüşlerinde Başakşehir'i mağlup etti.

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    Fikstür gereği bay geçen takımların tamamı, ertesi haftaki maçlarını deplasmanlarda oynadı.Sezonun ikinci yarısında fikstür avantajıyla tablonun değişmesi de mümkün olabilir. Fakat ilk etapta, bay geçmenin Süper Lig takımlarına pek yaramadığı görülüyor.

     

    HAFTA

    BAY GEÇEN TAKIM

    ERTESİ HAFTA OYNANAN MAÇ
    1. Hafta Konyaspor Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor
    2. Hafta Ankaragücü Sivasspor 0-0 Ankaragücü
    3. Hafta Gençlerbirliği Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği
    4. Hafta Sivasspor Kayserispor 1-3 Sivasspor
    5. Hafta Beşiktaş Denizlispor 2-3 Beşiktaş
    6. Hafta Kayserispor Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor
    7. Hafta Denizlispor Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
    8. Hafta Çaykur Rizespor Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor
    9. Hafta Yeni Malatyaspor Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor
    10. Hafta Hatayspor Galatasaray 3-0 Hatayspor
    11. Hafta Gaziantep FK Başakşehir 1-2 Gaziantep FK
    12. Hafta Galatasaray Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray
    13. Hafta Başakşehir Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
    14. Hafta Fatih Karagümrük Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük
    15. Hafta Fenerbahçe Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
    16. Hafta Göztepe Trabzonspor 1-0 Göztepe
     

     

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