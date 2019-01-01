Süper Lig seyirci ortalamasında gerilerde kaldı
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Türkiye futbolunun en üst düzey ligi olan Süper Lig, stadyumdaki seyirci sayısı ortalamaları dikkate alındığında, Dünya liglerinin ardında yer aldı.
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İstatistik portalı Statista'nın yaptığı araştırma sonucu 2013-2018 yılları arasında stadyuma en çok seyirci çeken lig 43.302 kişiyle Almanya Bundesliga oldu.
Süper Lig ise aynı portalda bulunan istatistiğe göre 2014-2019 yılları arasında 13.013 ortalamayla 10. sırada yer alan Almanya Bundesliga II'nin 5801 kişi gerisinde bulunuyor.
Meksika Liga MX, Çin Süper Ligi ve ABD MLS listeye Avrupa dışından giren ligler olmayı başardı.
2013-2018 yılları arasında stadyumda en çok seyirciye ev sahipliği yapan ilk 10 lig şu şekilde sıralandı:
|LİG
|SEYİRCİ ORTALAMASI
|Almanya Bundesliga
|43.302
|İngiltere Premier Lig
|36.675
|İspanya La Liga
|27.381
|Meksika Liga MX
|25.582
|İtalya Serie A
|22.967
|Çin Süper Ligi
|22.594
|Fransa Ligue 1
|21.556
|ABD MLS
|21.358
|Hollanda Eredivisie
|19.151
|Almanya Bundesliga II
|18.814
|Türkiye Süper Lig (2014-2019)
|13.013