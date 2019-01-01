Süper Lig seyirci ortalamasında gerilerde kaldı

Süper Lig, stadyuma giden seyirci sayısı ortalamasında Dünya liglerinin uzağında bulunuyor..

futbolunun en üst düzey ligi olan Süper Lig, stadyumdaki seyirci sayısı ortalamaları dikkate alındığında, Dünya liglerinin ardında yer aldı.

İstatistik portalı Statista'nın yaptığı araştırma sonucu 2013-2018 yılları arasında stadyuma en çok seyirci çeken lig 43.302 kişiyle oldu.

Süper Lig ise aynı portalda bulunan istatistiğe göre 2014-2019 yılları arasında 13.013 ortalamayla 10. sırada yer alan Almanya Bundesliga II'nin 5801 kişi gerisinde bulunuyor.

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Liga MX, Çin Süper Ligi ve listeye Avrupa dışından giren ligler olmayı başardı.

2013-2018 yılları arasında stadyumda en çok seyirciye ev sahipliği yapan ilk 10 lig şu şekilde sıralandı: