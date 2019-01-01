Süper Lig

Süper Lig seyirci ortalamasında gerilerde kaldı

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Süper Lig, stadyuma giden seyirci sayısı ortalamasında Dünya liglerinin uzağında bulunuyor..

Türkiye futbolunun en üst düzey ligi olan Süper Lig, stadyumdaki seyirci sayısı ortalamaları dikkate alındığında, Dünya liglerinin ardında yer aldı.

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İstatistik portalı Statista'nın yaptığı araştırma sonucu 2013-2018 yılları arasında stadyuma en çok seyirci çeken lig 43.302 kişiyle Almanya Bundesliga oldu.

Süper Lig ise aynı portalda bulunan istatistiğe göre 2014-2019 yılları arasında 13.013 ortalamayla 10. sırada yer alan Almanya Bundesliga II'nin 5801 kişi gerisinde bulunuyor.

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Meksika Liga MX, Çin Süper Ligi ve ABD MLS listeye Avrupa dışından giren ligler olmayı başardı.

2013-2018 yılları arasında stadyumda en çok seyirciye ev sahipliği yapan ilk 10 lig şu şekilde sıralandı:

LİG SEYİRCİ ORTALAMASI
Almanya Bundesliga 43.302
İngiltere Premier Lig 36.675
İspanya La Liga 27.381
Meksika Liga MX 25.582
İtalya Serie A 22.967
Çin Süper Ligi 22.594
Fransa Ligue 1 21.556
ABD MLS 21.358
Hollanda Eredivisie 19.151
Almanya Bundesliga II 18.814
Türkiye Süper Lig (2014-2019) 13.013

 

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