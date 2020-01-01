Süper Lig ne zaman bitecek?

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 2019-20 sezonu ne zaman sona erecek?

Salgın sebebiyle mart ayında ara verilen Süper Lig'de 2019-20 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

12 Haziran Cuma günü 21:45'te - ve - maçlarıyla 27. hafta karşılamaları başlayacak.

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Süper Lig ne zaman bitecek?

Futbol Federasyonu'nda Süper Lig'in ne zaman sona ereceğine dair resmi bir tarih yer almıyor.

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Aksi bir durum olmadığı veya yeni bir salgın süreci yaşanmadığı takdirde 2019-20 sezonunun 24-25-26 Temmuz'da oynanacak son hafta maçlarıyla sona ermesi bekleniyor.