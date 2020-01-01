Süper Lig ne zaman bitecek?
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Salgın sebebiyle mart ayında ara verilen Süper Lig'de 2019-20 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
12 Haziran Cuma günü 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla 27. hafta karşılamaları başlayacak.
Süper Lig ne zaman bitecek?
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Süper Lig'in ne zaman sona ereceğine dair resmi bir tarih yer almıyor.
Aksi bir durum olmadığı veya yeni bir salgın süreci yaşanmadığı takdirde 2019-20 sezonunun 24-25-26 Temmuz'da oynanacak son hafta maçlarıyla sona ermesi bekleniyor.