Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırı itirazına ret

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yeni yabancı oyuncu sınırıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Yapılan açıklamada , , , , Beşiktaş, , , ve 'un yeni kurala ilişkin yaptığı itirazların reddedildiği duyuruldu.

Açıklamada, itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

Bilindiği üzere yeni kurala göre Süper Lig ekipleri yeni sezonda 14 yabancı oyunuyu kadrolarında bulundurabilecek ancak bu oyuncuların 8'i aynı sahada olabilecek.

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Yabancı sınırı, gelecek sezonlarda ise kademeli olarak dürülecek.