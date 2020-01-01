Süper Lig için nihai karar verilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeniden başlamasına yönelik son karar için toplanıyor.

Daha önce 12 Haziran'da başlaması öngörülen Süper Lig için nihai karar son toplantı sonrası verilecek.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 28 Mayıs Perşembe günü Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanacak ve salgın nedeniyle askıya alınan Süper Lig Cemil Usta sezonunun hangi tarihte başlayacağına ilişkin son kararını verecek. Öte yandan küme düşme konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantı sonrasında Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, düzenleyeceği basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.