Süper Lig geri dönüyor: Haftaya genel bakış
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında, liglere 3 hafta ara verilmişti. Süper Lig’de oynana son karşılaşmaların ardından 8 hafta kala rekabet iyice kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde liderliğini korurken Sarı-Kırmızılı ekip, aradaki farkı kapatıp şampiyon olmanın peşinde.
Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan lider Başakşehir, evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Zorlu bir fikstüre sahip olan Başakşehir’in kalan 8 maçı arasında Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında belirleyici sayılabilecek Galatasaray deplasmanı da yer alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında berabere kalan Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, 6 Nisan Cumartesi günü bu sefer ligde, TT Arena’da kozlarını paylaşacak. Bu maçın ardından önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Fatih Terim’in öğrencileri, derbiye kayıpsız gitmek istiyor.
Galatasaray’ın ardından 3. sırada yer alan Beşitaş, ligin ilk yarısında düşeceğine kesin gözüyle bakılan ancak Okan Buruk ile şahlanan Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Şenol Güneş’in milli takım görevini üstlenmesiyle gelecek sezon için hoca arayışında olan Kara Kartallar, iddialara göre bu görev için Okan Buruk’u da listesine aldı.
Süper Lig'de ceza sahasında topla en çok buluşan futbolcular
Galatasaray ve Alanyaspor’a karşı aldığı yenilgilerin ardından çıkış yakalayan Trabzonspor, son 4 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde Antalyaspor’u konuk edecek olan Bordo-Mavili takım, bu maçı da alarak ilk 4’teki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Ligin alt sıralarına doğru ilerlediğimizde, Hikmet Karaman’ın görevi devralmasıyla 12 maçta yalnızca 1 kez mağlubiyet yüzü gören Kayserispor, aralarında 1 puan bulunan Sivasspor deplasmanına gidiyor. Akhisarspor, BB Erzurumspor ve Göztepe arasında ise kümede kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 21 puanla ligin son sırasında bulunan Akhisarspor, 16. sıradaki Göztepe ile karşılaşacak.
Küme düşme hattından sıyrılarak 13. sıraya yerleşen Fenerbahçe ise ligin son haftasında kazanarak milli araya moralli girdi. Fenerbahçe, hemen ardından aynı puanla 14. Sırada olan MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Milli ara sonrası oyuncularını motive eden Ersun Yanal ise, lig mesaisi başlamadan önce şu ifadelerde bulundu: "Derbiden önce almamız gereken bir üç puan var. Ankaragücü'nü yenmeden, Galatasaray galibiyetinin anlamı olmaz. 6 puanı istiyorum. Bizim için her maç artık derbi.”
İşte Süper Lig’de haftanın programı:
5 Nisan Cuma
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
6 Nisan Cumartesi:
16.00 DG Sivasspor - İM Kayserispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
19.00 Galatasaray - EY Malatyaspor
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Akhisarspor
16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş