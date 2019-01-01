Süper Lig geri dönüyor: Haftaya genel bakış

Spor Toto Süper Lig, milli maçlarla giren aranın ardından 5 Mart Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasıyla geri dönüyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında, liglere 3 hafta ara verilmişti. Süper Lig’de oynana son karşılaşmaların ardından 8 hafta kala rekabet iyice kızıştı. Lider Medipol , en yakın rakibi ’ın 6 puan önünde liderliğini korurken Sarı-Kırmızılı ekip, aradaki farkı kapatıp şampiyon olmanın peşinde.

Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan lider Başakşehir, evinde Atiker ’u ağırlayacak. Zorlu bir fikstüre sahip olan Başakşehir’in kalan 8 maçı arasında Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında belirleyici sayılabilecek Galatasaray deplasmanı da yer alıyor.

Ziraat Kupası yarı final ilk maçında berabere kalan ve Galatasaray, 6 Nisan Cumartesi günü bu sefer ligde, TT Arena’da kozlarını paylaşacak. Bu maçın ardından önümüzdeki hafta deplasmanına gidecek olan Fatih Terim’in öğrencileri, derbiye kayıpsız gitmek istiyor.

Galatasaray’ın ardından 3. sırada yer alan Beşitaş, ligin ilk yarısında düşeceğine kesin gözüyle bakılan ancak Okan Buruk ile şahlanan Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Şenol Güneş’in milli takım görevini üstlenmesiyle gelecek sezon için hoca arayışında olan Kara Kartallar, iddialara göre bu görev için Okan Buruk’u da listesine aldı.

Galatasaray ve ’a karşı aldığı yenilgilerin ardından çıkış yakalayan , son 4 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde ’u konuk edecek olan Bordo-Mavili takım, bu maçı da alarak ilk 4’teki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Ligin alt sıralarına doğru ilerlediğimizde, Hikmet Karaman’ın görevi devralmasıyla 12 maçta yalnızca 1 kez mağlubiyet yüzü gören , aralarında 1 puan bulunan deplasmanına gidiyor. Akhisarspor, ve arasında ise kümede kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 21 puanla ligin son sırasında bulunan Akhisarspor, 16. sıradaki Göztepe ile karşılaşacak.

Küme düşme hattından sıyrılarak 13. sıraya yerleşen Fenerbahçe ise ligin son haftasında kazanarak milli araya moralli girdi. Fenerbahçe, hemen ardından aynı puanla 14. Sırada olan MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Milli ara sonrası oyuncularını motive eden Ersun Yanal ise, lig mesaisi başlamadan önce şu ifadelerde bulundu: "Derbiden önce almamız gereken bir üç puan var. Ankaragücü'nü yenmeden, Galatasaray galibiyetinin anlamı olmaz. 6 puanı istiyorum. Bizim için her maç artık derbi.”

İşte Süper Lig’de haftanın programı:

5 Nisan Cuma

20.30 Trabzonspor - Antalyaspor

6 Nisan Cumartesi:

16.00 DG Sivasspor - İM Kayserispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor -

19.00 Galatasaray - EY Malatyaspor

7 Nisan Pazar:

13.30 - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Akhisarspor

16.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş