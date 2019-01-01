Süper Lig devlerinin Kerem Demirbay yarışı

Hoffenheim'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'a Türkiye'den de teklifler gidiyor.

Bild gazetesi, 'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'a İngiltere'den teklif geldiğini iddia etti.

Habere göre Premier Lig ekiplerinden 'in yanı sıra ve Beşiktaş da Kerem'i kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Arsenal, Kerem için 28 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

25 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kerem'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 20-30 milyon euro arasında olduğu belirtildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şansı bulan Kerem Demirbay, transfer sezonunun öne çıkan isimleri arasına girmeye başladı. Kerem, bu sezon ligde 22 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı; Devler Ligi'nde ise 2 asist yaptı.