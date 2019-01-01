Süper Lig başkanları istedikleri yabancı kuralını açıkladı

Süper Lig kulüplerinin başkanları Kulüpler Birliği toplantısında konuşurken yabancı kuralı hakkında görüşlerini bildirdiler.

Kulüpler Birliği bugün yaptığı toplantıda yabancı kuralı hakkında konuştu. Kulüp başkanları farklı görüşler ortaya koyarken mevcut kuralın devam etmesini de isteyen vardı, yabancı sayısının düşürülmesini isteyen de... İşte kulüp başkanlarının görüşleri;

Fikret Orman: Yerli oyuncu teşviği arttırımalı

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanlığını yürüten Fikret Orman, büyük takımlar olarak 14yabancı-14 yerli kuralının önümüzdeki sezon da devam etmek istediklerini belirtti;

"Özellikle büyük kulüplerimiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak ben de yabancı sınırlamasının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncuya teşviğin artırılarak gitmesini, bunu oynatanların daha fazla gelir elde etmesi yönünde karar bildirdik."

Adil Gevrek: Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum

Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, 'de uygulanan yabancı oyuncu kuralının aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Yabancı sınırlaması konusunda Yeni Malatyaspor olarak kuralın bu şekilde kalmasından yanayız. Şu anda 12+2 ile oynuyoruz. Bu artı olmayabilir. Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum. Altyapıya yatırım yapılması lazım. Milli takımları başarılı olan ülkelerin hiçbirinde sınırlama yok. Tam tersine serbest."

Ahmet Ağaoğlu: Sınır 8'e çekilmeli

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut yabancı oyuncu kontenjanının kademeli düşürülerek, 8'e çekilmesinden yana olduklarını belirtti.

"Yabancı oyuncu kuralının kademeli olarak düşürülmesi, 8'e çekilmesinin mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik olarak sınırlamanın kaldırılmasının ekonomiyi rahatlattığı, fiyatların yükselmesinin önüne geçtiği söyleniyor ama anlaşılmaz bir şekilde kulüplerin borçlarının son 3-4 yılda 3-4 kat arttığını görüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların maliyetlerini toplayalım, kaça sattığımıza bakalım. Aradaki fark bugün kulüplerin içinde bulunduğu borç batağıdır."

Ali Şafak Öztürk: Özellikle Anadolu kulüplerinin gücü azalır

Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısında yaşanacak bir kısıtlamanın, Anadolu kulüplerini zayıflatacağını ileri sürdür.

"Takımlar içerisinde rekabetçi ortam azalacak, kadrolar sayısal anlamda daha daralacaktır. Ana oyuncuların yerleri çok daha garanti olduğundan, performans geliştirme motivasyonu azalacaktır. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın rekabet güçleri zayıflayacaktır. Rakiplerin neredeyse hepsi sınırsız yabancı oyuncu oynatabilmektedir. Özellikle Anadolu kulüplerinin gücü azalacaktır. Oyuncu havuzunun daralmasıyla, satılan veya kaybedilen oyuncuların telafisi zorlaşacaktır. Son zamanlarda alt liglerde artan kalite de aynı oranda zayıflayacak, rekabet yapısı orada da azalacaktır. Hatta bir üst lige çıkan kulübün tutunması daha zor hale gelecek, takviye konusunda sıkıntı yaşayacaklardır."

Mehmet Yiğiner: İster 1 ister 2 yabancı oyuncu oynatırız

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de mevcut yabancı kuralının devam edebileceğini söyledi.

"Altyapıyı teşvik etmemiz lazım. Toplantıda bu konuyla ilgili fikirler paylaşıldı. Bu sistemle, ne kadar çok yerli futbolcu oynatırsanız o kadar çok teşvik alacak diye düşünüyoruz. Zorlama yok. İster 1 ister 2 yabancı oyuncu oynatırız. 14 yabancı futbolcu oynatmak zorunda değiliz. Kulüplerde önceden hovardaca transferler yapılmış. Futbolculara değerinden fazla ücretler ödenmiş. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Bu bilinç şu anki başkanlarda var. Düzelme de var. Kulüpler borçlanmıyor, borç ödüyor. Şapka düştü kel gözüktü, Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız."

Erol Bedir: Altyapı teşvik edilmeli

Kulübü Başkanı Erol Bedir ise altyapının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

"Sezon sonunda 3 yabancısı kalacak bir kulübün başkanıyım. Benim elim çok rahat. Buna rağmen mevcut durumun biraz revize edilip altyapının teşvik edilerek devam etmesi noktasında açık fikrim var. "