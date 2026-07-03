Sudan Hilal, Kraliyet Ordusu ve Zamalek’e çifte darbe indirdi

Portekizli teknik direktör Alexandre Santos’un transfer yarışı, son aşamaya gelmeden sonuçlanmış gibi görünüyor. Sudanlı Al-Hilal kulübü, anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yaklaşarak, yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörün geleceğini merakla bekleyen Fas’ın Kraliyet Ordusu ve Mısır’ın Zamalek kulüplerine ağır bir darbe indirdi.

Zamalek, Kraliyet Ordusu'nun teknik direktörü Aleksandar Santos'u, gelecek sezon takımın teknik direktörlüğünü devralacak en önemli adaylar arasında görüyordu. Portekizli teknik direktör, futbol departmanı yetkililerinin beğenisini kazanmış ve yetkililer, onun teknik yeteneklerine ve Afrika futbolundaki engin tecrübesine büyük güven duyuyorlardı.

Ancak Fas’taki “Al-Anba TV” gazetesi, Al-Hilal’ın gelecek sezondan itibaren takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için Alexandre Santos ile nihai bir anlaşmaya vardığını ve böylece Afrika futbolundaki en önemli teknik direktör transferlerinden birini sonuçlandırmaya yaklaştığını ortaya çıkardı.

Gazete, Kraliyet Ordusu yönetiminin Portekizli teknik direktörün sözleşmesini yenileme konusunda gecikmesi nedeniyle Al-Hilal’ın müzakerelere güçlü bir şekilde girmesinin önünün açıldığını ve kulübün Santos’tan önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için onay almayı başardığını da ekledi.

Habere göre Santos, Kraliyet Ordusu'ndaki görevinin sona ermesinin ardından resmi olarak El Hilal'ın teknik kadrosuna katılacak. Santos, Sudanlı kulüpteki yeni görevine başlamadan önce, Fas Ligi'nin son haftasında evinde Nahda Zemamra'yı ağırlayarak mevcut takımını son kez yönetecek.

49 yaşındaki Alexandre Santos’un Fas Ligi’nin sona ermesiyle takımdaki görevini tamamlaması üzerine, Kraliyet Ordusu’nun gelecek sezon takımı yönetecek yeni bir teknik direktör aramak zorunda kalması bekleniyor.

Fas Ligi puan tablosuna bakıldığında, Kraliyet Ordusu 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Nahda Berkane’nin gerisinde, gol farkı nedeniyle geride kalıyor. Puan tablosunun zirvesinde ise 56 puanla Maghreb Fez bulunuyor.