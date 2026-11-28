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Dynamo Dresden'in FC St. Pauli'yi duraklama dakikalarında atılan iki golün ardından 2-1 yendiği dramatik maçın hemen sonrasında polis, Dresden'de "Ultras Dynamo" grubu üyelerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Stadyumda yaklaşık 450 kişi polis tarafından çembere alındı. Polis aynı anda Dresden ve çevresindeki özel mülklerde ve dernek binalarında geniş çaplı baskınlara başladı. Dresden Savcılığı ve Dresden Emniyet Müdürlüğü, grubun üyesi olduğu düşünülen 87 kişi hakkında suç örgütü kurdukları veya örgüte üye oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Bild'in edindiği bilgilere göre yalnızca Rudolf-Harbig Stadyumu'nda, aralarında Bavyera ve Berlin'den özel birliklerin de bulunduğu 1.000'den fazla polis görev aldı.

Organize futbol taraftarlarına yönelik, stadyumu da kapsayan bu ölçekte bir baskın Almanya'da muhtemelen daha önce hiç düzenlenmedi. Baskının dayanağının Dresden Yerel Mahkemesi'nin verdiği birden fazla karar olduğu belirtiliyor. Şüphelilere futbol çevresiyle ilgili suçlar mı yoksa bunun dışındaki suçlar mı isnat edildiği henüz belli değil.